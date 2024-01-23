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Ирак – Вьетнам прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Ирак - Вьетнам прогноз
Ирак Ирак
Кубок Азии 24 янв 2024, 06:30 Ирак - Вьетнам
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Международные, Doha, Jassim Bin Hamad Stadium
Вьетнам Вьетнам
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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24 января в рамках Кубка Азии свою встречу проведут Ирак – Вьетнам прогноз на матч этих соперников читайте на страницах нашего ресурса.

Ирак

Этот турнир для Ирака очень удачно, команда не только гарантировала себе выход в плей-офф, а и обеспечили первое место в своем квартете. В первом туре команда одолела сборную Индонезию со счетом 3:1, а потом сумела сенсационно одолеть сильных японцев – 2:1. Теперь команда может не напрягаться в последнем туре, беречь силы на стыковые встречи. Пока Ирак выгляди весьма солидно, так можно далеко зайти в плей-офф.

Вьетнам

Для Вьетнама на этом турнире уже все кончено, команда потеряла даже теоретические шансы на выход из группы. В первом туре сумели дать бой Японии, уступив со счетом 2:4, это можно считать достойным результатом, учитывая уровень соперника. Роковым стало поражение от скромной Индонезии со счетом 0:1, хотя в том противостоянии вьетнамцев считали небольшими фаворитами.

История очных противостояний

Ирак владеет явным преимуществом в очных противостояниях, 4 победы и одна ничья. Последний раз соперники пересекались буквально два месяца назад, в квалификации к чемпионату мира, тогда Вьетнам уступил дома со счетом 0:1, пропустив единственный мяч на 90+7 минуте.

Прогноз на матч Ирак – Вьетнам

В предстоящем матче Ирак котируется фаворитом, хотя коэффициент на их успех постепенно растет. Вьетнам при любых раскладах останется последним, хотя их мотивация состоит в том, чтоб зацепиться за какие-то очки. Поскольку результат не будет давить на команды, можно ожидать раскрепощенного футбола. Неплохо выглядит здесь ставка на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2
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100%
1хБет 5.00
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