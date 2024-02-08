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Ипсвич – Вест Бромвич прогноз и ставки на матч 10 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Ипсвич Таун - Вест Бромвич прогноз
Ипсвич Таун Ипсвич Таун
Чемпионшип Англия 10 фев 2024, 07:30 Ипсвич Таун - Вест Бромвич
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Англия, Ipswich, Portman Road
Вест Бромвич Вест Бромвич
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.55
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100%
1хБет 5.00
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Один из матчей 31-го тура Чемпионшипа будет сыгран на арене "Портмен Роуд", где местный Ипсвич примет Вест Бромвич. Удастся ли хозяевам оформить победу в родных стенах? Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Ипсвич

Команда Кирана Маккенна в текущем сезоне ведёт борьбу за повышение в классе, однако последние результаты "трактористов" не впечатляют. На минувших выходных Ипсвич встречался на выезде с Престоном и уступил со счётом 2:3, а туром ранее случилось выездная ничья с Лестером (1:1). Всё это вкупе с домашним поражением в Кубке Англии от Мейдстоуна (1:2) говорит о явных проблемах. На текущий момент "синие" занимают четвёртое место в турнирной таблице Чемпионшипа, уступая 1-2 очка Лидсу и Саутгемптону соответственно. Однако на фоне уверенных результатов этих команд, осечки команды Кирана Маккенна говорят о многом. Если судить по текущей форме, то в 10-ти матчах Ипсвич добыл только 14 очков, тогда как Лидс – 19, а Саутгемптон – 24!

Вест Бромвич

«Дрозды» являются преследователем Ипсвича, однако на текущий момент отставание Вест Бромвича от «трактористов» насчитывает 11 очков. В минувший уик-энд Вест Бромвич принимал на своём поле Бирмингем и оформил победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол «Альбион» забил за пять минут до конца матча. Эта победа немного сгладила неприятное впечатление, которое возникло после вылета из Кубка Англии от Вулверхэмптона (0:2). В последних пяти поединках Чемпионшипа Вест Бромвич добыл три победы при двух поражениях. А вот с чем у «дроздов» явная проблема, так это с выездными матчами. В 10-ти крайних выездах «дрозды» уступили в шести случаях при 4-х победах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • «Дрозды» обыграли Ипсвич в первом круге со счётом 2:0
  • В последних пяти очных поединках Вест Бромвич добыл две победы при одном поражении

Ипсвич – Вест Бромвич прогноз

Ипсвич в родных стенах уступил лишь однажды и явно намерен взять три очка в предстоящем поединке. Букмекеры не столь уверенны и оценивают победу «синих» на уровне 2.15. Наша ставка «Победа Ипсвича с форой (0)» с коэффициентом 1.55.

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Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.55
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