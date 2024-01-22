EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Индиана Пэйсерс — Денвер Наггетс прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Индиана Пэйсерс — Денвер Наггетс прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Индиана Пэйсерс - Денвер Наггетс прогноз
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
НБА 23 янв 2024, 18:00 Индиана Пэйсерс - Денвер Наггетс
Индианаполис, Gainbridge Fieldhouse
Денвер Наггетс Денвер Наггетс
Прогноз на матч Победа Денвер Наггетс
Коэф.: 1.74
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Индианой и Денвером. Встреча пройдет в среду, 24 января. Начало игры запланировано на 01:00 по центрально европейскому времени.

Индиана Пэйсерс

Пэйсерс довольно неплохо выглядят в текущем регулярном сезоне. Команда выступает с переменным успехом, однако сумела закрепиться в зоне плей-офф. В 43-х сыгранных поединках баскетболисты Индианы добились 24-х побед при 19-ти поражениях.

В следующей игре команде не поможет Тайриз Халибертон, который продолжает лечить мышечную травму. Однако хорошо себя показывает в дебютных матчах в составе Пэйсерс новичок Паскаль Сиакам.

Денвер Наггетс

Действующие чемпионы НБА новый сезон проводят достаточно успешно. В 44-х поединках команда добилась 30-ти побед, что позволяет занимать третью позицию в турнирной таблице с минимальным отставанием от Миннесоты и Оклахомы.

Никола Йокич уже привычно выглядит настоящим лидером своей команды на площадке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Индиана проиграла лишь один из последних шести домашних матчей.
  • Наггетс выиграли два предыдущих матча в гостях.
  • Десять дней назад команды уже встречались между собой. Матч в Денвере завершился победой хозяев со счетом 117:109.

Прогноз на матч Индиана Пэйсерс — Денвер Наггетс

В отсутствие Халибертона, без которого Индиана выглядит по-другому, Денвер будет фаворитом этого поединка. Считаю, что Йокич и компания сумеют добиться положительного результата и поставлю именно на такой исход.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Денвер Наггетс
Коэф.: 1.74
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс прогноз НХЛ Сегодня, 18:00 Нью-Джерси Дэвилз — Вегас Голден Найтс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Нью-Джерси Дэвилз Коэф.: 1.59 Вегас Голден Найтс Рекомендуем Мелбет
Даллас Маверикс - Бостон Селтикс прогноз НБА Сегодня, 19:30 Даллас Маверикс — Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Даллас Маверикс Коэф.: 1.62 Бостон Селтикс Сделать ставку 1xBet
Марта Костюк - Кори Гауфф прогноз Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 21:00 Марта Костюк – Кори Гауфф прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Марта Костюк Коэф.: 1.59 Кори Гауфф Сделать ставку 1xBet
Новак Джокович - Тейлор Фритц прогноз Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 22:30 Новак Джокович – Тейлор Фритц прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Коэф.: 1.64 Рекомендуем 1xBet
Сирия - Индия прогноз Кубок Азии 23 янв 2024, 06:30 Сирия – Индия прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Сирия Коэф.: 1.66 Индия Сделать ставку 1xBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:09 Все участники раунда плей-офф Кубка африканских наций 2023 Новости футбола Сегодня, 17:05 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 17:04 Египет играет вничью, но выходит в плей-офф. Результаты группы B на КАН Новости футбола Сегодня, 16:59 Ювентус подписал Джало, Манчестер Юнайтед затеял чистку состава. Трансферные новости за 22 января Новости футбола Сегодня, 16:55 Ла Лига. Атлетико минимально одолел Гранаду на выезде Новости футбола Сегодня, 16:39 Брайтон и Вулверхэмптон не выявили сильнейшего в 21 туре АПЛ Новости футбола Сегодня, 15:58 Интер одержал минимальную победу над Наполи и выиграл Суперкубок Новости биатлона Сегодня, 15:38 Календарь Чемпионата Европы-2024 по биатлону в сезоне 2023-24 Новости баскетбола Сегодня, 15:06 ЛеБрон установил уникальное достижение в НБА Новости футбола Сегодня, 14:51 Лучший бомбардир в истории сборной Италии умер в возрасте 79 лет
Прогнозы на спорт
Хоккей Сегодня Нью-Джерси Дэвилз — Вегас Голден Найтс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Баскетбол Сегодня Даллас Маверикс — Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Теннис Сегодня Марта Костюк – Кори Гауфф прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Теннис Сегодня Новак Джокович – Тейлор Фритц прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол 23 янв 2024 Сирия – Индия прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол 23 янв 2024 Австралия – Узбекистан прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Бокс 23 янв 2024 Артем Далакян — Сеиго Акуи прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол 23 янв 2024 Хатайспор – Аланияспор прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол 23 янв 2024 Иран – ОАЭ прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол 23 янв 2024 Гонконг – Палестина прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года