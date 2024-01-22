Индиана Пэйсерс — Денвер Наггетс прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Денвер Наггетс Коэф.: 1.74 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Индианой и Денвером. Встреча пройдет в среду, 24 января. Начало игры запланировано на 01:00 по центрально европейскому времени.

Индиана Пэйсерс

Пэйсерс довольно неплохо выглядят в текущем регулярном сезоне. Команда выступает с переменным успехом, однако сумела закрепиться в зоне плей-офф. В 43-х сыгранных поединках баскетболисты Индианы добились 24-х побед при 19-ти поражениях.

В следующей игре команде не поможет Тайриз Халибертон, который продолжает лечить мышечную травму. Однако хорошо себя показывает в дебютных матчах в составе Пэйсерс новичок Паскаль Сиакам.

Денвер Наггетс

Действующие чемпионы НБА новый сезон проводят достаточно успешно. В 44-х поединках команда добилась 30-ти побед, что позволяет занимать третью позицию в турнирной таблице с минимальным отставанием от Миннесоты и Оклахомы.

Никола Йокич уже привычно выглядит настоящим лидером своей команды на площадке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Индиана проиграла лишь один из последних шести домашних матчей.

Наггетс выиграли два предыдущих матча в гостях.

Десять дней назад команды уже встречались между собой. Матч в Денвере завершился победой хозяев со счетом 117:109.

Прогноз на матч Индиана Пэйсерс — Денвер Наггетс

В отсутствие Халибертона, без которого Индиана выглядит по-другому, Денвер будет фаворитом этого поединка. Считаю, что Йокич и компания сумеют добиться положительного результата и поставлю именно на такой исход.

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