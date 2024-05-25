Индиана Пэйсерс – Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 222,5 Коэф.: 1.85 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Сезон НБА близится к завершению, сейчас клубы выясняют сильнейших в финалах конференций. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на матч Индиана Пэйсерс – Бостон Селтикс.

Индиана Пэйсерс

Выход в финал конференции Индианы для многих стал неожиданностью, хотя состав у команды хороший, а в плей-офф удалось выиграть несколько ключевых матчей. Пэйсерс были шестыми в конференции, причем опередили седьмую Филадельфию только по дополнительным показателям.

В первом круге стыковых матчей пришлось играть против мощного Милуоки, но у соперника травмировались главные звезды, чем удалось сполна воспользоваться, победа в серии 4:2. Тяжело было против Никс в следующем круге, все дошло до последнего седьмого матча, который Индиана выиграла в гостях – 130:109. Сейчас Пэйсерс в сложной ситуации, в которой они были в прошлой серии, обязательно надо выигрывать домашние встречи.

Бостон Селтикс

Лучшая команда регулярного чемпионата сохранила силы на плей-офф, где тоже выглядит очень уверенно. В первом круге Бостон обыграл Майами – 4:1 в серии, потом с таким же счетом прошли Кливленд.

Все хорошо идет и в серии против Индианы, где удалось выиграть стартовые домашние встречи, причем первый матч удалось выиграть только в овертайме. Бостон выглядит реальным претендентом на титул, здесь есть такие звезды как Тейтум, Браун, при этом состав сбалансированный, нет острой зависимости от определенного игрока.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Позади две встречи серии, счет 2:0 в пользу Бостона.

В текущем плей-офф Селтикс провели четыре встречи, причем выиграли во всех случаях.

Индиана выиграла все шесть матчей в этом сезоне стыковых встреч.

Индиана Пэйсерс – Бостон Селтикс Прогноз

Важнейшая битва в плане психологии, которая покажет, остается ли Индиана в серии, при победе Бостона, Пэйсерс будет сложно совершить камбэк. Селтикс в этой паре котируются фаворитами, несмотря на то, что играют в гостях. Мы считаем проходимой ставку на тотал больше 222,5 очков.

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