Индиана Пэйсерс – Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года
Сезон НБА близится к завершению, сейчас клубы выясняют сильнейших в финалах конференций. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на матч Индиана Пэйсерс – Бостон Селтикс.
Индиана Пэйсерс
Выход в финал конференции Индианы для многих стал неожиданностью, хотя состав у команды хороший, а в плей-офф удалось выиграть несколько ключевых матчей. Пэйсерс были шестыми в конференции, причем опередили седьмую Филадельфию только по дополнительным показателям.
В первом круге стыковых матчей пришлось играть против мощного Милуоки, но у соперника травмировались главные звезды, чем удалось сполна воспользоваться, победа в серии 4:2. Тяжело было против Никс в следующем круге, все дошло до последнего седьмого матча, который Индиана выиграла в гостях – 130:109. Сейчас Пэйсерс в сложной ситуации, в которой они были в прошлой серии, обязательно надо выигрывать домашние встречи.
Бостон Селтикс
Лучшая команда регулярного чемпионата сохранила силы на плей-офф, где тоже выглядит очень уверенно. В первом круге Бостон обыграл Майами – 4:1 в серии, потом с таким же счетом прошли Кливленд.
Все хорошо идет и в серии против Индианы, где удалось выиграть стартовые домашние встречи, причем первый матч удалось выиграть только в овертайме. Бостон выглядит реальным претендентом на титул, здесь есть такие звезды как Тейтум, Браун, при этом состав сбалансированный, нет острой зависимости от определенного игрока.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Позади две встречи серии, счет 2:0 в пользу Бостона.
- В текущем плей-офф Селтикс провели четыре встречи, причем выиграли во всех случаях.
- Индиана выиграла все шесть матчей в этом сезоне стыковых встреч.
Индиана Пэйсерс – Бостон Селтикс Прогноз
Важнейшая битва в плане психологии, которая покажет, остается ли Индиана в серии, при победе Бостона, Пэйсерс будет сложно совершить камбэк. Селтикс в этой паре котируются фаворитами, несмотря на то, что играют в гостях. Мы считаем проходимой ставку на тотал больше 222,5 очков.
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