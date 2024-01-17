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Главная Прогнозы Иллаварра Хокс — Каирнс Тайпенс прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Иллаварра Хокс — Каирнс Тайпенс прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Иллаварра Хокс - Каирнс Тайпенс прогноз
Иллаварра Хокс
НБЛ 18 янв 2024, 02:30 Иллаварра Хокс - Каирнс Тайпенс
Вуллонгонг, ВІН Ентертейнмент Центр
Каирнс Тайпенс
Прогноз на матч Тотал больше 175.5
Коэф.: 1.83
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В рамках 16-го тура австралийской НБЛ состоится поединок между Иллаваррой и Тайпенс. Встреча пройдет в четверг, 18 января. Начало игры запланировано на 09:30 по центрально европейскому времени.

Иллаварра Хокс

Иллаварра является середняком местного первенства и не может похвастаться выдающимися результатами по ходу текущего сезона. Команда чередует победы и поражения и заслуженно находится в середине таблицы НБЛ.

В 19-ти поединках Хокс одержали девять побед и поднялись на шестое место благодаря недавней серии успешных матчей.

Каирнс Тайпенс

Тайпенс имеют в своем активе на одну победу больше своего следующего соперника, однако и сыграли на три поединка больше. Поэтому в турнирной таблице Каирнс расположился сразу за Иллаваррой и занимает на данный момент седьмое место.

Интересно, что Каирнс показывают результативный баскетбол. Больше Тайпенс набирает очков только Сидней Кингз. Однако следствием такой атакующей модели игры является и большое количество пропущенных очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В прошлой игре Иллаварра прервала четырехматчевую победную серию.
  • Тайпенс в пяти выездных матчах кряду пропускают более 100 очков.
  • В последних трех матчах между этими соперниками побеждают исключительно хозяева.

Прогноз на матч Иллаварра Хокс — Каирнс Тайпенс

Учитывая результативность команд в последнее время и в матчах между собой, предположу, что поединок будет интересным. Моя ставка — тотал больше 175.5 очков.

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Прогноз на матч Тотал больше 175.5
Коэф.: 1.83
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