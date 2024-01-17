Иллаварра Хокс — Каирнс Тайпенс прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года
В рамках 16-го тура австралийской НБЛ состоится поединок между Иллаваррой и Тайпенс. Встреча пройдет в четверг, 18 января. Начало игры запланировано на 09:30 по центрально европейскому времени.
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Иллаварра Хокс
Иллаварра является середняком местного первенства и не может похвастаться выдающимися результатами по ходу текущего сезона. Команда чередует победы и поражения и заслуженно находится в середине таблицы НБЛ.
В 19-ти поединках Хокс одержали девять побед и поднялись на шестое место благодаря недавней серии успешных матчей.
Каирнс Тайпенс
Тайпенс имеют в своем активе на одну победу больше своего следующего соперника, однако и сыграли на три поединка больше. Поэтому в турнирной таблице Каирнс расположился сразу за Иллаваррой и занимает на данный момент седьмое место.
Интересно, что Каирнс показывают результативный баскетбол. Больше Тайпенс набирает очков только Сидней Кингз. Однако следствием такой атакующей модели игры является и большое количество пропущенных очков.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В прошлой игре Иллаварра прервала четырехматчевую победную серию.
- Тайпенс в пяти выездных матчах кряду пропускают более 100 очков.
- В последних трех матчах между этими соперниками побеждают исключительно хозяева.
Прогноз на матч Иллаварра Хокс — Каирнс Тайпенс
Учитывая результативность команд в последнее время и в матчах между собой, предположу, что поединок будет интересным. Моя ставка — тотал больше 175.5 очков.
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