Иллаварра Хокс — Каирнс Тайпенс прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 175.5 Коэф.: 1.83 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 16-го тура австралийской НБЛ состоится поединок между Иллаваррой и Тайпенс. Встреча пройдет в четверг, 18 января. Начало игры запланировано на 09:30 по центрально европейскому времени.

Иллаварра Хокс

Иллаварра является середняком местного первенства и не может похвастаться выдающимися результатами по ходу текущего сезона. Команда чередует победы и поражения и заслуженно находится в середине таблицы НБЛ.

В 19-ти поединках Хокс одержали девять побед и поднялись на шестое место благодаря недавней серии успешных матчей.

Каирнс Тайпенс

Тайпенс имеют в своем активе на одну победу больше своего следующего соперника, однако и сыграли на три поединка больше. Поэтому в турнирной таблице Каирнс расположился сразу за Иллаваррой и занимает на данный момент седьмое место.

Интересно, что Каирнс показывают результативный баскетбол. Больше Тайпенс набирает очков только Сидней Кингз. Однако следствием такой атакующей модели игры является и большое количество пропущенных очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В прошлой игре Иллаварра прервала четырехматчевую победную серию.

Тайпенс в пяти выездных матчах кряду пропускают более 100 очков.

В последних трех матчах между этими соперниками побеждают исключительно хозяева.

Прогноз на матч Иллаварра Хокс — Каирнс Тайпенс

Учитывая результативность команд в последнее время и в матчах между собой, предположу, что поединок будет интересным. Моя ставка — тотал больше 175.5 очков.

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