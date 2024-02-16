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Ига Свентек – Елена Рыбакина прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Ига Свентек - Елена Рыбакина прогноз
Ига Свентек Ига Свентек
Qatar TotalEnergies Open 2024 17 фев 2024, 10:00 Ига Свентек - Елена Рыбакина
Доха, Khalifa International Tennis and Squash Complex
Елена Рыбакина Елена Рыбакина
Прогноз на матч Тотал больше 20,5
Коэф.: 1.74
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17 февраля Дохе состоится финал престижного женского турнира, в решающей схватке сойдутся Ига Свентек – Елена Рыбакина.

Ига Свентек

Известная полячка остается первой ракеткой мира, хотя в этом году она сыграла только за сборную и на Открытом чемпионате Австралии, где сенсационно вылетела в третьем круге, уступив там молодой чешке Носковой. В Дохе спортсменка имеет шанс взять первый титул в году, здесь она одолела Кырстю, Александрову и Азаренко, всех в дух сетах, в полуфинале она выиграла без боя, так как Каролина Плишкова не вышла на матч. Несмотря на титулы и опыт, Свьонтек всего 22 года.

Елена Рыбакина

Для Рыбакиной этот год складывается хорошо, хоть наAustralianopenона тоже выступила неудачно, вылетев во втором круге. На счету спортсменки уже два титула, сначала в Брисбене, где она одолела в финале мощную Соболенко, а потом в Абу-Даби, там решающий матч был выигран у Касаткиной. В Дохе спортсменка прошла Чжу, Наварро, Фернандес и Павлюченкову, отдав всего один сет все время. Рыбакиной 24 года, она четвертая ракетка мира.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Если не считать выставочные матчи, соперницы пересекались четыре раза, счет 3:1 в пользу Рыбакиной.
  • Последняя битва состоялась в прошлом году в Риме, тогда Свьонтек снялась в третьем сете, когда счет был 2:2.

Ига Свентек – Елена Рыбакина Прогноз

Играют теннисистки из топ-5, так что квалификация спортсменок не вызывает вопросов, как и их мотивация. На бумаге Свьонтек небольшой фаворит, хотя называть Рыбакину андерогом в нынешней форме язык не поворачивается. Ожидаем интересного и непредсказуемого матча, афиша действительно достойна финала. Сделаем ставку на тотал больше 20,5 геймов.

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Прогноз на матч Тотал больше 20,5
Коэф.: 1.74
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