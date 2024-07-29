Хозяева вновь оформят уверенную победу! Прогноз на матч Мидтьюлланн - УЕ Санта-Колома

Прогноз на матч П1(-2,5) Коэф.: 1.6 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

Один из поединков в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов будет сыгран в среду в Хернинге, где на МСХ Арене местный Мидтьюлланн примет УЕ Санта-Колома. Датчане выиграли выездной поединок со счётом 3:0 и практически гарантировали себе выход в следующий раунд. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Мидтьюлланн

«Волки» взяли чемпионство в минувшем в сезоне впервые с 2020 года, однако борьба за золотые медали в датской Суперлиге была до последнего тура. В итоге Брённбю команда обошла только на один пункт, а один из сильнейших клубов Дании последних лет в лице Копенгагена отстал на четыре очка.

В рамках подготовки к новому сезону Мидтьюлланн провёл четыре спарринга, в которых обыграл Орхус (4:0) и Шальке (4:2), а также сыграл вничью с Сённерьюском (2:2) и проиграл австрийскому Штурму (0:1). Столкнулись с проблемами «волки» и в стартовых турах датской Суперлиги. Так, в первом туре команда сыграла вничью с Орухсом на выезде (1:1), а на минувших выходных была гостевая ничья с Норшелланном (2:2).

УЕ Санта-Колома

«Белки» провели отличный прошлый сезон и заслуженно взяли золотые медали чемпионата Андорры. В 27-ми матчах УЕ Санта-Колома проиграла лишь однажды, оформив при этом 20-ть побед. При этом ближайшего соперника команда Бориса Антона опередила всего на три очка.

УЕ Санта-Колома на предыдущей стадии квалификации встречалась с ФК Балканы. Проиграв стартовый домашний матч со счётом 1:2, клуб из Андорры смог удивить в ответном поединке и оформив победу с аналогичным счётом 2:1 вырвал путёвку в серии пенальти. А вот с датчанами зацепиться даже за ничью в родных стенах не удалось. Поражение со счётом 0:3 практически поставило крест на турнирных амбициях «белок».

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее команды не играли между собой в еврокубках

Мидтьюлланн не проигрывает в восьми официальных поединках

В 3-х матчах из пяти последних с участием датской команды сыграла ставка на «Обе забьют»

Мидтьюлланн – УЕ Санта-Колома прогноз

Букмекеры дают на победу хозяев смешной коэффициент 1.07. Предлагаем поставить здесь «Победа Мидтьюлланна с форой (-2.5)» с коэффициентом 1.60.

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