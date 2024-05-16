Хоффенхайм – Бавария прогноз и ставки на матч 18 мая 2024 года

Прогноз на матч Хоффенхайм не проиграет Коэф.: 1.97 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В субботу, 18 мая, в матче заключительного 34-го тура Бундеслиги Хоффенхайм дома сыграет против Баварии. Начало матча в 15:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Хоффенхайм

К заключительному матчу сезона Хоффенхайм подходит на седьмом месте, которое в случае победы Байера Леверкузен в финале Кубка Германии позволяет квалифицироваться в Лигу Европы на следующий сезон. Фрайбург отстает от Хоффенхайма лишь на 1 очко, поэтому последний матч крайне важен для команды Пелегрино Матараццо.

В предыдущем туре Бундеслиги Хоффенхайм играл против главного аутсайдера сезона Дармштадта и устроил ему настоящий погром со счетом 6:0. Перед этим он на последних минутах вырвал ничью в матче против РБ Лейпциг (1:1).

Бавария

В контексте Баварии после вылета из Лиги чемпионов на стадии полуфинала уже никто не говорит о футболе. Главная тема: кто будет тренировать Баварию в следующем сезоне? И после неудачи в переговорах с многими кандидатами все идет к тому, что Томас Тухель все же продолжить работать с командой.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, в предыдущем туре Бавария без проблем обыграла Вольфсбург 2:0, а до этого было выездное поражение от Штутгарта 1:3. Из-за большого количества травм тренерскому штабу в заключительных матчах приходится усиленно использовать ротацию.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 17-м туре текущего сезона Бавария разгромила Хоффенхайм со счетом 3:0.

Бавария выиграла только 3 из 7 последних матчей против Хоффенхайма на выезде.

Хоффенхайм 4 раза за всю историю обыгрывал Баварию.

Прогноз на матч Хоффенхайм – Бавария

Бавария будет играть экспериментальным составом, а Хоффенхайму очень нужны очки. Моя ставка – 1Х.

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