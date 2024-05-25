Хетафе – Мальорка прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.71 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

В последнем туре Ла Лиги свою встречу проведут Хетафе – Мальорка. Прогноз на матч упомянутых соперников составили эксперты Dailysports.

Хетафе

Этот сезон Хетафе мог провести лучше, хотя клуб избежал и борьбы за выживание, что тоже немаловажно. Команда идет 12-й в турнирной таблице, позиция может незначительно измениться, в зависимости от результатов заключительного тура.

В последнем туре клуб уступил в гостях прямому конкуренту Алавесу со счетом 0:1, беспокоит тот факт, что это поражение стало четвертым кряду, в упомянутых проигранных встречах Хетафе даже ни разу не сумел забить. Было бы неплохо прервать неприятную серию в конце сезона, и порадовать победой свою публику.

Мальорка

«Островитяне» немного заставили понервничать своих фанатов, но прописку в элите все-таки сохранили. Мальорка 17-я в чемпионате, отрыв от зоны вылета составляет 4 очка. В последнем туре команда дома владела значительным перевесом против аутсайдера Альмерии, но выиграть так и не удалось – 2:2.

Серия без поражений уже достигла трех матчей, за этот период удалось набрать 5 очков. Слабое выступление в Примере можно объяснить ставкой на Кубок Испании, которая почти сыграла, так как Мальорка дошла до финала, где уступила Атлетику из Бильбао только в серии пенальти.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Противостояние первого круга завершилось нулевой ничьей, Мальорка владела незначительным преимуществом, но в забитые мячи не конвертировала его.

Хетафе не побеждает дома уже четыре матча подряд, набрав всего очко за этот период.

Мальорка не побеждает в гостях в восьми встречах кряду.

Хетафе – Мальорка Прогноз

В таком противостоянии, букмекеры отдают минимальный перевес хозяевам, Хетафе идет выше и играет дома, но форма вызывает вопросы. Такой матч мы не можем рекомендовать к просмотру, так как на поле выйдут две скучные команды. Логично выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов.

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