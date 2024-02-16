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Главная Прогнозы Хайденхайм – Байер Леверкузен прогноз и ставки на матч 17 февраля

Хайденхайм – Байер Леверкузен прогноз и ставки на матч 17 февраля

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Хайденхайм - Байер прогноз
Хайденхайм Хайденхайм
Бундеслига Германия 17 фев 2024, 09:30 Хайденхайм - Байер
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- : -
Германия, Heidenheim, Voith-Arena
Байер Байер
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Байер
Коэф.: 1.33
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В субботу, 17 февраля, в Бундеслиге состоятся матчи 22 тура. Хайденхайм на своем поле будет принимать Байер Леверкузена, игра начнется в 15:30 по центральноевропейскому времени.

Хайденхайм

Команда является середняком Бундеслиги. Сейчас Хайденхайм занимает девятую строчку в турнирной таблице и имеет в своем активе 27 очков после 21 матча. В предыдущих пяти матчах они победили только однажды и четыре раза сыграли вничью. Как раз в предыдущем туре Хайденхайм победил Вердер Бремен с минимальными счетом 2:1.

Байер Леверкузен

Лидер немецкой Бундеслиги. Сейчас у "фармацевтов" 55 очков после 21 тура, они отрываются от второй строчки на пять очков. Байер в предыдущих играх четыре раза победил и раз сыграл вничью. В крайней игре Леверкузен победил на своем поле Баварию Мюнхен со счетом 3:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В нынешнем сезоне Байер победил Хайденхайм со счетом 4:1. В общем, эти коллективы провели только два матча в истории. В 2019 году Хайденхайм победил 2:1 в Кубке Германии.
  • Хайденхайм не проигрывает уже девять матчи подряд.
  • Байер Леверкузен до сих пор остается единственной командой, кто еще не проиграл в нынешнем сезоне.

Хайденхайм – Байер Леверкузен прогноз

Несмотря на то, что Байер Леверкузен является лидером чемпионата, этот матч не будет простым для них. Я думаю, что Хайденхайм даст бой своим соперникам, потому что сейчас у них очень хорошая форма и домашний стадион. Однако, сейчас Байер на прекрасном ходу и после невероятной победы над Баварией, будет в невероятном настроении. Моя ставка - победа Леверкузена за 1,33.

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Прогноз на матч Победа Байер
Коэф.: 1.33
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