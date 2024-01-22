Гвинея – Сенегал прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2 Коэф.: 1.75 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Кубок африканских наций тот турнир, на который обязательно стоит обратить внимание любителям ставок. Мы решили подготовить свой прогноз на матч Гвинея – Сенегал, кто окажется сильнее на этот раз?

Сенегал

«Львы Теранги» финалисты двух последних Кубков Африки, а также действующие чемпионы турнира. Конечно, Сенегал постарается защитить титул и имеет неплохие шансы, чтоб достичь цели. Путевка в плей-офф уже гарантирована, так как команда одержала две уверенные победы. В первом туре уверенно обыграли Гамбию со счетом 3:0, а потом одолели обескровленный Камерун – 3:1. Теперь играть в полную силу нет особого смысла, главное не проиграть в последнем туре, чтоб сохранить первую строчку в квартете.

Гвинея

Для Гвинеи этот турнир тоже складывается хорошо, 4 очка в двух играх позволяют занимать вторую строчку в группе. Тяжелым был матч первого тура против Камеруна, ведь пришлось отыграть в меньшинстве весь второй тайм, но даже при таких раскладах соперник практически ничего не создал. Во втором матче удалось по делу обыграть Замбию со счетом 1:0. Даже с третьего места Гвинея должна проходить в плей-офф, но надежнее со второго.

История очных противостояний

Битвы этих соперников часто проходят в упорной борьбе, в последний раз команды пересекались в финале квалификации чемпионата африканских наций в 2022-м году, тогда сборные обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0, только в серии пенальти Сенегал был сильнее.

Прогноз на матч Гвинея – Сенегал

В противостоянии лидеров группы С, букмекеры отдают преимущество Сенегалу, хотя коэффициент на фаворита стремительно растет. Скорее всего, многие ставят на то, что Гвинея не уступит или на чистую ничью, которая выведет в плей-офф обе команды. Большого зрелища мы тоже не ждем, поэтому ставим на тотал меньше 2 голов.

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