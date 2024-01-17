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Гвинея – Гамбия прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Гвинея - Гамбия прогноз
Гвинея Гвинея
Кубок африканских наций 19 янв 2024, 15:00 Гвинея - Гамбия
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Международные, Yamoussoukro, Stade Charles Konan Banny
Гамбия Гамбия
Обзор Н2Н Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Гамбия не проиграет
Коэф.: 2.1
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В матче второго тура группового этапа Кубка Африки сборная Гвинеи сыграет против команды Гамбии. В первом туре обе команды не смогли набрать по три очка и теперь им нужно определять сильнейшего в очном противостоянии. Встреча пройдет 19 января 2024 года.

Гвинея

На старте турнира эта сборная играла с Камеруном, который считается одним из кандидатов на титул. Встреча завершилась со счетом 1:1, что стало очень неожиданным результатом. В составе Гвинеи в той игре отличился Мохамед Байо.

На данный момент в активе этой команды один балл и она имеет все шансы на выход из группы. В случае победы в следующем матче они наберут четыре очка и фактически решат данный вопрос.

В заключительном туре Гвинея будет играть против команды Сенегала.

Гамбия

Эта команда не является кандидатом на выход в плей-офф, что показал их первый матч на турнире. В 1-м туре группового этапа Гамбия играла против Сенегала и проиграла со счетом 0:3. Если они уступят и во второй встрече, то точно лишатся шансов на выход из группы.

В целом Гамбия много пропускает, едва ли не в каждом матче. А вот результативность команды хромает.

В заключительном туре Гамбия сыграет против команды Камеруна.

История противостояния

В последний раз Гвинея обыгрывала Гамбию в далеком 1985 году, с тех пор Гамбия выигрывала или матчи завершались вничью.

Прогноз на матч Гвинея — Гамбия

Обе команды не могут похвастаться результативностью и надежной обороной. Верю в то, что Гамбия не проиграет.

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Прогноз на матч Гамбия не проиграет
Коэф.: 2.1
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