Гранада – Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Реал Мадрид Коэф.: 1.49 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В субботу, 11 мая, в матче 35-го тура Ла Лиги Реал Мадрид на выезде сыграет против Гранады. Начало матча в 18:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Гранада

Этот сезон для Гранады может спасти только какое-то чудо. Для того, чтобы сохранить место в Ла Лиге, Гранады нужно выиграть все 4 оставшихся матча, при условии, что Мальорка все эти 4 игры проиграет. Так что Гранада уже смело может готовиться к следующему сезону в Сегунде. Гранада сейчас занимает 19-е место и вряд ли сможет подняться выше. Хотя стоит отметить, что в последних матчах Гранада набрала хорошую форму – 7 очков в 4 матчах. Однако в предыдущем туре Гранада разгромно проиграла Севилье со счетом 0:3.

Реал Мадрид

Мадрид снова сделал это! Реал – 36-кратный чемпион Испании. После победы над Кадисом (2:0) в предыдущем туре и поражения Барселоны от Жироны (2:4) команда Карло Анчелотти стала недосягаемой для всех конкурентов. А уже после этого мадридцы снова сотворили чудо в Лиге чемпионов. Реал проигрывал Баварии 0:1 по ходу игры, но два гола Хоселу в самой концовке вывели команду в очередной финал, где их ждет матч против Боруссии Дортмунд. Очевидно, поскольку матч против Гранады не имеет никакого турнирного значения, от Карло Анчелотти можно снова ожидать массовую ротацию состава.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 15-м туре текущего сезона Реал Мадрид обыграл Гранаду со счетом 2:0.

Последний раз Гранада обыгрывала Реал в 2013 году. Победная серия Реала в матчах против этого соперника длится уже 15 матчей.

Прогноз на матч Гранада – Реал Мадрид

У Реала нет турнирной мотивации, но игроки, которые выйдут на поле, будут полны мотивации доказать тренеру, что они достойны играть чаще. Моя ставка – победа гостей.

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