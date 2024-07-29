Гости снова разочаруют! Прогноз на матч Спарта Прага - Шемрок Роверс

Прогноз на матч Тотал больше 3.0 Коэф.: 1.65 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

Один из ответных поединков в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов состоится в Праге, где на арене, где местная Спарта примет Шемрок Роверс. В первом матче чешский клуб оформил комфортную выездную победу со счётом 2:0. Удастся ли ирландцам вернуть интригу в противостояние? Предлагаем прогноз на матч от команды экспертов Dailysports.

Спарта Прага

«Красные» в прошлом сезоне во второй раз кряду оформили победу в чемпионате, обогнав пражскую Славию на два балла. В 35-ти поединках Спарта проиграла дважды при 27-ми победах. Отметим также, что Спарта выиграла Кубок Чехии, в финальном матче обыграл со счётом 2:1 Викторию Пльзень.

Спарта хорошо стартовала в новом сезоне, оформив победы в двух стартовых турах. Так, сначала со счётом 2:1 в родных стенах был обыгран Пардубице, а на минувших выходных Спарта на выезде разгромила Теплице со счётом 4:1. Таким образом с учётом выездной победы над Шемрок Роверс пражане оформили три победы кряду.

Шемрок Роверс

"Обручи" хорошо стартовали в текущем сезоне, однако ряд неудачных поединков привели к тому, что команда скатилась на пятое место. На текущий момент Шемрок Роверс после 23-х сыгранных имеет за спиной 34 балла. Однако говорить о какой-то борьбе за золотые медали не стоит, так как отставание от Шелбурна составляет 13 баллов.

На предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов Шемрок Роверс прошёл исландский Викингур из Рейкьявика. После выездной ничьей 0:0, «обручи» оформили домашнюю победу со счётом 2:1. К первому матчу против Спарты «обручи» подходили после выездного поражения от Богемианса в Кубке Ирландии со счётом 0:1. В целом в семи последних поединках Шемрок Роверс проиграл в 4-х матчах при всего двух победах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее команды не играли между собой в еврокубках

В 4-х матчах из пяти последних с участием Спарты сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Только в одном поединке из шести последних с участием Шемрок Роверс забивали обе команды

Спарта Прага – Шемрок Роверс прогноз

Букмекеры не сомневаются в том, что Спарта выиграет и второй поединок. На победу хозяев дают котировки на уровне 1.20. Наша ставка на этот матч «Тотал больше 3.0» с коэффициентом 1.65.

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