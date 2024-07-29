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Dailysports Прогнозы Гости снова разочаруют! Прогноз на матч Спарта Прага - Шемрок Роверс

Гости снова разочаруют! Прогноз на матч Спарта Прага - Шемрок Роверс

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Спарта Прага - Шемрок Роверс прогноз Фото: sparta.cz / Автор неизвестен
Спарта Прага Спарта Прага
Квалификация Лиги Чемпионов Вчера, 13:00 Спарта Прага - Шемрок Роверс
Завершен
4 : 2
Международные, Prague, Generali Arena
Шемрок Роверс Шемрок Роверс
Victor Olatunji
29’
Матиас Росс
41’
Asger Soerensen
48’
Indrit Tuci
71’
32’ 47’
Аарон Грин
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3.0
Коэф.: 1.65
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Мелбет 4.80
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Один из ответных поединков в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов состоится в Праге, где на арене, где местная Спарта примет Шемрок Роверс. В первом матче чешский клуб оформил комфортную выездную победу со счётом 2:0. Удастся ли ирландцам вернуть интригу в противостояние? Предлагаем прогноз на матч от команды экспертов Dailysports.

Спарта Прага

«Красные» в прошлом сезоне во второй раз кряду оформили победу в чемпионате, обогнав пражскую Славию на два балла. В 35-ти поединках Спарта проиграла дважды при 27-ми победах. Отметим также, что Спарта выиграла Кубок Чехии, в финальном матче обыграл со счётом 2:1 Викторию Пльзень.

Спарта хорошо стартовала в новом сезоне, оформив победы в двух стартовых турах. Так, сначала со счётом 2:1 в родных стенах был обыгран Пардубице, а на минувших выходных Спарта на выезде разгромила Теплице со счётом 4:1. Таким образом с учётом выездной победы над Шемрок Роверс пражане оформили три победы кряду.

Шемрок Роверс

"Обручи" хорошо стартовали в текущем сезоне, однако ряд неудачных поединков привели к тому, что команда скатилась на пятое место. На текущий момент Шемрок Роверс после 23-х сыгранных имеет за спиной 34 балла. Однако говорить о какой-то борьбе за золотые медали не стоит, так как отставание от Шелбурна составляет 13 баллов.

На предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов Шемрок Роверс прошёл исландский Викингур из Рейкьявика. После выездной ничьей 0:0, «обручи» оформили домашнюю победу со счётом 2:1. К первому матчу против Спарты «обручи» подходили после выездного поражения от Богемианса в Кубке Ирландии со счётом 0:1. В целом в семи последних поединках Шемрок Роверс проиграл в 4-х матчах при всего двух победах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее команды не играли между собой в еврокубках
  • В 4-х матчах из пяти последних с участием Спарты сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • Только в одном поединке из шести последних с участием Шемрок Роверс забивали обе команды

Спарта Прага – Шемрок Роверс прогноз

Букмекеры не сомневаются в том, что Спарта выиграет и второй поединок. На победу хозяев дают котировки на уровне 1.20. Наша ставка на этот матч «Тотал больше 3.0» с коэффициентом 1.65.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 3.0
Коэф.: 1.65
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Мелбет 4.80
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