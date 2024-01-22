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Гонконг – Палестина прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Гонконг - Палестина прогноз
Гонконг Гонконг
Кубок Азии 23 янв 2024, 10:00 Гонконг - Палестина
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Международные, Doha, Abdullah bin Khalifa Stadium
Палестина Палестина
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Палестина
Коэф.: 1.59
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Предлагаем вниманию наших читателей эксклюзивный прогноз на матч Гонконг – Палестина, соперники сыграют между собой 23 января, в рамках третьего круга группового раунда Кубка Азии.

Гонконг

От Гонконга какого-то прорыва на этом турнире не ожидали, команда считалась явным андердогом в предыдущих своих встречах. В первом туре команда пыталась сопротивляться против ОАЭ, это смотрелось неплохо, но соперник создал на порядок больше моментов, поэтому поражение со счетом 1:3 было справедливым. Против Ирана матч получился более спокойным, здесь Гонконг потерпел поражение со счетом 0:1. Команда идет последней в группе, ее максимум третье место, но только если удастся обыграть палестинцев.

Палестина

Для Палестины этот турнир начался с разгромного поражения от сильного Ирана со счетом 1:4, провальным выдался старт, два пропущенных мяча уже к 12-й минуте. Во втором матче команда считалась андердогом против ОАЭ, пропустила в середине первого тайма, но на 37-й минуте соперник получил удаление и пенальти в свои ворота, который палестинцы не реализовали. На старте второго тайма удалось сравнять счет, но дожать соперника не получилось – 1:1. Есть еще надежда выйти из группы, надо побеждать и смотреть на рейтинг третьих мест, теоретически и ОАЭ можно догнать.

История очных противостояний

Соперники пересекались всего раз в истории, это была квалификация к чемпионату мира в далеком 2001 году, тогда палестинцы сыграли 1:1 в гостях, а на своем поле одержали победу со счетом 1:0.

Прогноз на матч Гонконг – Палестина

Местная публика наверняка будет поддерживать палестинцев, которые считаются фаворитами этой пары, причем коэффициент на их успех стремительно падает. Для обеих команд это может быть последний шанс, одержать хотя бы одну победу на турнире. На этот раз мы согласимся с букмекерами, поэтому возьмем чистую победу палестинцев.

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Прогноз на матч Победа Палестина
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