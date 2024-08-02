Герта вновь возьмёт три очка! Прогноз на матч Герта - Падерборн

Прогноз на матч Победа Герта Коэф.: 1.99 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

Один из субботних поединков в рамках первого тура Второй Бундеслиги будет сыгран в Берлине, где на «Олимпийском стадионе» местная Герта примет Падерборн. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Герта

«Бело-голубые» в прошлом розыгрыше Второй Бундеслиги финишировали только на девятой строчке, хотя Герта явно рассчитывала на большее. В 34-х матчах «Старушка» набрала 48 очков и отстала от первой тройки на целых 15-ть очков. В пяти последних турах Герта оформила три победы при всего одной победе.

В рамках подготовки к старту в новом сезоне Герма провела отличную подготовительную компанию, сыграв семь товарищеских поединков. Оформив четыре победы над местными командами и голландским Неймегеном (1:0), «Старушка» в последних двух спаррингах встречалась с Хаддерсфилдом (1:2) и Кардиффом (1:1).

Падерборн

Команда Лукаса Кваснёка заняла седьмое место в прошлом розыгрыше Второй Бундеслиги. В 34-х матчах Падерборн оформил 15-ть побед при 12-ти поражениях. В итоге с 52 очками в активе команда уступила топ-3 11-ть очков. При этом Падерборн отлично сыграл в последних турах, оформив четыре победы при всего одном поражении.

Падерборн летом сыграл в пяти товарищеских поединках, в которых смотрелся достаточно неплохо. Так, обыграны были такие клубы как Виктория Кёльн (1:0), Бирмингем (5:0) и ПСВ (2:1), тогда как проиграли подопечные Лукаса Кваснёка также ПСВ – 1:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Герта обыграла Падерборн в пяти последних поединках

В 4-х последних матчах этих команд сыграла ставка на «Обе забьют»

Ставка на «Тотал больше 2.5» сыграла в 4-х поединках из пяти предыдущих

Герта – Падерборн прогноз

Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам поля, оценивая победу Герты коэффициентом 1.99. Герта хорошо смотрелась в домашних матчах в концовке прошлого сезона, так что предлагаем взять «Победа Герта».

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram