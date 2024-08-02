Германия — США прогноз и ставки на матч 4 августа 2024 года

Прогноз на матч П1(+25) Коэф.: 1.54 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках женского Олимпийского баскетбольного турнира состоится поединок между сборными Германии и США. Встреча пройдет в воскресенье, 4 августа. Начало игры запланировано на 17:15 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Германия

Женская сборная Германии показывает прогресс в последние годы, но все еще испытывает трудности в матчах против топовых команд. Однако на дебютной для себя Олимпиаде команда уже сумела удивить многих.

Немки обеспечили себе выход в четвертьфинал плей-офф, добыв две победы в двух стартовых поединках. Если успех в матче с Японией особого резонанса не вызвал, то победа над мощными бельгийками стала по-настоящему сенсационной.

США

США продемонстрировали впечатляющие результаты в групповом этапе, уверенно обыгрывая своих соперников. Их игра отличается высоким темпом, отличной защитой и командным взаимодействием.

В первом поединке американки не оставили шансов Японии, а затем уверенно одолели сборную Бельгии. В заключительном матче на групповой стадии США и Германия разыграют первое место в квартете.

Интересные факты и личные встречи

Германия проиграла лишь один матч из десяти предыдущих.

Американки идут на серии из шести побед кряду.

Команды встречались перед Олимпиадой, американки добились убедительой победы — 84:57.

Германия - США Прогноз

Команда США отличается глубиной состава и способностью поддерживать высокий уровень игры на протяжении всего матча. Ставлю на победу немецкой команды с форой +25 очков.

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