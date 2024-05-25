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Фьючер – Аль-Масри прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Future FC - Эль-Масри прогноз Фото: facebook.com/Almasryofficial / Автор неизвестен
Future FC Future FC
Премьер-лига Египет 26 мая 2024, 12:00 Future FC - Эль-Масри
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- : -
Египет,
Эль-Масри Эль-Масри
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.73
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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Один из поединков 25-го тура египетской Премьер-Лиги будет сыгран в воскресенье вечером в Каире, где местный Фьючер примет Аль-Масри. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Фьючер

"Красные" на текущий момент занимают место в середине турнирной таблицы, однако результаты Фьючера в последних турах указывают на то, что у команды есть проблемы. На текущий момент "красные" идут на 9-й строчке в турнирной таблице египетской Премьер-Лиги. В 22-х сыгранных поединках Фьючер оформил только 7 побед при 10-ти ничейных результатах и пяти поражениях.

От зоны вылета команду Али Махера отделяет десять очков, тогда как до третьего места шесть баллов. В последнем поединке чемпионата Фьючер на выезде сыграл вничью 1:1 с Замалеком. Стоит отметить, что в последних играх Фьючер зачастил с ничейными результатами. Так, в крайних пяти турах у команды три ничейных исхода при одной победе и одном поражении.

Аль-Масри

"Зелёным орлам" уже, пожалуй, стоит ориентироваться на борьбу за попадание в топ-3 по итогам сезона, так как догнать лидера в лице Пирамидса будет очень непросто. Команда занимает на текущий момент второе место в турнирной таблице. После 23-ти сыгранных поединков у Аль-Масри 38 набранных очков. Это на 12-ть очков меньше, чем у лидера Премьер-Лиги.

К матчу против Фьючера команда Эхаба Галала подходит после домашней ничьей с ЕНППИ со счётом 0:0. А вот перед этим «зелёные орлы» проиграли дважды Национальному Банку Египта (2:5) и Пирамидсу (0:1). На выезде Аль-Масри в 11-ти встречах оформил пять побед при трёх поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Аль-Масри проиграл домашний матч Фьючеру со счётом 1:2
  • Только в одном матче из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • В двух последних матчах на поле Фьючера команды сыграли вничью 1:1

Фьючер – Аль-Масри прогноз

Гости идут небольшим фаворитом в этом противостоянии в букмекерских котировках. На победу Аль-Масри дают коэффициент 2.57. Считаем, что Аль-Масри будет иметь больше шансов на победу. Наша ставка «Победа Аль-Масри с форой (0)» с коэффициентом 1.73.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.73
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1хБет 5.00
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