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Фрозиноне — Удинезе прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Фрозиноне - Удинезе прогноз Фото: metaratings.tj/ Автор неизвестен
Фрозиноне Фрозиноне
Серия А Италия 26 мая 2024, 14:45 Фрозиноне - Удинезе
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Италия, Frosinone, Бенито Стирпе
Удинезе Удинезе
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.5
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В рамках 38-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Фрозиноне и Удинезе. Встреча пройдет в воскресенье, 26 мая. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Фрозиноне

Фрозиноне неплохо смотрелся в первой части сезона, но в середине кампании дела пошли на спад. Командой руководит достаточно известный Эусебио Ди Франческо, который пытается спасти клуб от возвращения в Серию В спустя всего один сезон.

Справедливости ради стоит отметить, что ничья в последней игре позволит команде остаться в элите еще на сезон, да и поражение не гарантирует вылета. Если в параллельном матче Эмполи не обыграет Рому, то результат игры с Удинезе уже не будет иметь значения.

Удинезе

Команда неожиданно для многих провалилась в нынешнем сезоне и впервые за три десятилетия может оказаться в Серии В. Глядя в турнирную таблицу бросается в глаза количество ничьих, их у команды из Удине набралось аж 19.

Спасать ситуацию призван легендарный итальянский футболист Фабио Каннаваро, который наладил игру и стабилизировал результаты. Победа над Фрозиноне оставит «бьянконери» в элите, а при ином результаты существует сразу несколько раскладов. Если Эмполи сыграет вничью с Ромой, а Удинезе проиграет, то команды сразятся в дополнительном матче за право остаться в Серии А. В любом случае поклонники Удинезе вынуждены в последнем туре болеть за Рому.

Интересные факты и личные встречи

  • Фрозиноне в предыдущих трех матчах забил всего один гол.
  • Удинезе не знает поражений в четырех последних играх.
  • Матч первого круга в Удине завершился безголевой ничьей.

Фрозиноне — Удинезе Прогноз

Судьба каждой из команд находится в ее руках, поэтому на поле точно будет горячо. Считаю, что борьбы будет много в отличие от количества забитых голов. Моя ставка — тотал меньше 3.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.5
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