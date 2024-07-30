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Dailysports Прогнозы Франция Женщины – Нигерия Женщины прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Франция Женщины – Нигерия Женщины прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
France - Nigeria прогноз Gregory Shamus/Getty Images
France France
Olympics 2024. Women 01 авг 2024, 11:15 France - Nigeria
Villeneuve-d'Ascq, Stade Pierre-Mauroy
Nigeria Nigeria
Прогноз на матч Индивидуальный тотал France больше 76.5
Коэф.: 1.58
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В четверг, 1 августа, в матче 2-го тура группового этапа женского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024 сборная Франции сыграет против Нигерии. Начало матча в 17:15 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Франция

Франция – хозяйки этой Олимпиады, поэтому, конечно, никакой квалификации на турнир им проходить не пришлось. Перед стартом Олимпиады Франция провела пять товарищеских матчей и выиграла их все. Француженки дважды очень сильно разгромили Финляндию, а также справились со сборными Китая, Японии и Сербии. Также перед Олимпиадой Франция легко прошла квалификацию на Евробаскет, опередив в группе Латвию, Израиль и Ирландию.

В стартовом матче домашней Олимпиады Франции точно удалось порадовать своих болельщиков. Без каких-либо проблем француженки просто разгромили Канаду со счетом 75:54.

Нигерия

Для сборной Нигерии сам факт отбора на Олимпиаду уже является большим успехом. Нигерийки шестой раз в своей истории выиграли Афробаскет и третий раз отобрались на Олимпийские игры. В квалификационном турнире Нигерия ожидаемо проиграла Бельгии и США, но сумела опередить Сенегал.

Но уже на самой Олимпиаде Нигерия стала автором одной из самых громких сенсаций. Абсолютно никто не мог поверить в то, что Нигерия сумеет обыграть грозную сборную Австралии, но она не просто добыла свою первую в истории Олимпиад победу на групповом этапе, но и сделала это крайне уверенно – 75:62.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Сборная Франции дважды выигрывала награды Олимпиады: бронзу в Токио-2020 и серебро Лондона-2012.
  • В 2022 году Нигерия неожиданно обыграла Францию в квалификации на чемпионат мира. Однако на минувшей Олимпиаде и чемпионате мира-2018 француженки громили представительниц Африки.

Прогноз на матч Франция Женщины – Нигерия Женщины

Никто не сомневается в том, что Франция одержит вторую победу на Олимпиаде. Вопрос лишь в том, сколько очков она наберет. Моя ставка – индивидуальный тотал Франции более 76.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал France больше 76.5
Коэф.: 1.58
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