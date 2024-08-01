EN EN
Поиск
Результаты поиска
Dailysports Прогнозы Франция – Германия прогноз и ставки на матч 2 августа 2024 года

Франция – Германия прогноз и ставки на матч 2 августа 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Франция - Германия прогноз Gregory Shamus/Getty Images
Франция Франция
Олимпиада-2024. Мужчины 02 авг 2024, 15:00 Франция - Германия
Вильнев-д'Аск, Стад Пьєр-Моруа
Германия Германия
Прогноз на матч Победа Германия
Коэф.: 1.6
Промокод Мелбет
ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
Сделать ставку

В пятницу, 2 августа, в матче 3-го тура группового этапа олипийского баскетбольного турнира у мужчин сборная Франции сыграет против Германии. Начало матча в 21:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Франция

Сборная Франции – хозяева этой Олимпиады, поэтому к этим играм они готовились три года. За это время в данной стране сумели воспитать настоящую звезду мирового баскетбола – Виктора Вембаньяму. Перед Олимпиадой Франция играла много товарищеских матчей, но, преимущественно, безуспешно. Французы проигрывали Австралии, Сербии, Канаде и Германии.

В стартовом туре Олимпиады сборная Франции крайне слабо начала в матче против Бразилии, проиграв первую четверть с отставанием в 8 очков, но все же сумела собраться и одержала победу 78:66. Во втором матче французы неожиданно довели игру против Японии до овертайма, но там одержали победу 94:90.

Германия

Сборная Германии, как и Франция, стартовала на Олимпиаде-2024. Обе команды набрали по 4 очка, но в таблице Германия выше, поскольку оба своих матча она выиграла в основное время, да и имеет значительно лучшую разницу очков. Так что в очной встрече представители Европы определят, кто финиширует первым и получит в плей-офф менее сильного соперника.

В первом матче Олимпиады сборная Германии играла против Японии, которой буквально не оставила никаких шансов – 97:77. Против Бразилии Германии было значительно сложнее, поскольку по итогам второй четверти счет был 40:40. Но в рещающей половине игры Германия довела дело до победы со счетом 86:73.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Перед Олимпиадой Германия и Франция сыграли два товарищеских матча, в которых обменялись победами.
  • Лучший результат Германии на Олимпиадах – седьмое место.
  • На предыдущей Олимпиаде Франция завоевала серебрянные медали.

Прогноз на матч Франция – Германия

У обоих команд очень сильные составы на турнире, но в первух двух матчах Германия впечатлила сильнее. Моя ставка – победа Германии.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Победа Германия
Коэф.: 1.6
Промокод Мелбет
ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
France - Nigeria прогноз Olympics 2024. Women Сегодня, 11:15 Франция Женщины – Нигерия Женщины прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года France Коэф.: 1.58 Nigeria Рекомендуем Мелбет
Sabah FK - Маккаби Хайфа прогноз Лига конференций. Квалификация Сегодня, 12:00 Прогноз и ставки на матч Сабах Баку – Маккаби Хайфа 1 августа 2024 года Sabah FK Коэф.: 1.95 Маккаби Хайфа Сделать ставку БетВиннер
Полесье - ОИ Любляна прогноз Лига конференций. Квалификация Сегодня, 12:00 Полесье — Олимпия прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Полесье Коэф.: 1.5 ОИ Любляна Сделать ставку Мелбет
Новак Джокович - Стефанос Циципас прогноз Олимпиада-2024. Мужчины. Одиночный разряд Сегодня, 13:00 Прогноз и ставки на матч Новак Джокович – Стефанос Циципас 1 августа 2024 года Новак Джокович Коэф.: 1.6 Стефанос Циципас Рекомендуем БетВиннер
ФК Копенгаген - Bruno's Magpies прогноз Лига конференций. Квалификация Сегодня, 13:00 Копенгаген – Мегпис прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года ФК Копенгаген Коэф.: 1.83 Bruno's Magpies Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Ближайшие матчи
Все
Астана 0 - 0 Милсами Сегодня, 10:00 Лига конференций. Квалификация
Астана
0
Милсами
0
47’
Ллапи 0 - 0 Брондбю Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Ллапи
0
Брондбю
0
8’
Урарту 0 - 0 Баник Острава Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Урарту
0
Баник Острава
0
8’
Браво 0 - 0 Зриньски Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Браво
0
Зриньски
0
7’
Арарат 0 - 0 Зимбру Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Арарат
0
Зимбру
0
8’
Ордабасы Шымкент 0 - 1 Дифферданж Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Ордабасы Шымкент
0
Дифферданж
1
8’
АЕК Ларнака - : - Пакш Сегодня, 12:00 Лига конференций. Квалификация
АЕК Ларнака
-
Пакш
-
12:00
Тобол - : - Санкт-Галлен Сегодня, 12:00 Лига конференций. Квалификация
Тобол
-
Санкт-Галлен
-
12:00
Пафос - : - Жальгирис Сегодня, 12:00 Лига конференций. Квалификация
Пафос
-
Жальгирис
-
12:00
ФЦИ Левадия - : - Осиек Сегодня, 12:00 Лига конференций. Квалификация
ФЦИ Левадия
-
Осиек
-
12:00
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:30 Трансфер звезды Боруссии Дортмунд в топ-клуб Италии под угрозой срыва Новости бокса Сегодня, 10:23 Бывший соперник Дюбуа считает, что Даниэль может "потушить" Джошуа Новости футбола Сегодня, 10:13 В Вильярреале сказали, будут ли искать замену Сорлоту на фоне слухов об его уходе в Атлетико Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:05 Стрелок из Турции выиграл серебро Олимпиады и стал звездой интернета благодаря своему стилю Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:57 Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:43 ШОК. Боксерский поединок между трансгендером и женщиной на Олимпиаде продлилися всего 46 секунд Новости футбола Сегодня, 09:23 Ливерпуль может включить в сделку по Гордону своего защитника Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:20 ЧП. В Олимпийской деревне под Парижем ограбили сборную Словакии по велоспорту Новости футбола Сегодня, 09:17 (ВИДЕО) Выглядит эффектно. Саудовская Аравия презентовала заявку на проведения ЧМ-2034 Новости футбола Сегодня, 09:06 Франция - Аргентина: когда и где смотреть онлайн матч Олимпийского турнира
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Франция Женщины – Нигерия Женщины прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Сабах Баку – Маккаби Хайфа 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Полесье — Олимпия прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Теннис Сегодня Прогноз и ставки на матч Новак Джокович – Стефанос Циципас 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Копенгаген – Мегпис прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Удастся ли Шерифу вернуться в игру? Прогноз на матч Эльфсборг - Шериф Футбол Сегодня Силькеборг может выиграть в родных стенах! Прогноз на матч Силькеборг - Мольде Футбол Сегодня Турки оформят вторую победу кряду! Прогноз на матч Трабзонспор - Ружомберок Футбол Сегодня Брага снова выиграет! Прогноз на матч Маккаби Петах-Тиква - Брага Футбол Сегодня Риека – Корвинул Хунедоара прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года