Франция – Германия прогноз и ставки на матч 2 августа 2024 года

Прогноз на матч Победа Германия Коэф.: 1.6 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В пятницу, 2 августа, в матче 3-го тура группового этапа олипийского баскетбольного турнира у мужчин сборная Франции сыграет против Германии. Начало матча в 21:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Франция

Сборная Франции – хозяева этой Олимпиады, поэтому к этим играм они готовились три года. За это время в данной стране сумели воспитать настоящую звезду мирового баскетбола – Виктора Вембаньяму. Перед Олимпиадой Франция играла много товарищеских матчей, но, преимущественно, безуспешно. Французы проигрывали Австралии, Сербии, Канаде и Германии.

В стартовом туре Олимпиады сборная Франции крайне слабо начала в матче против Бразилии, проиграв первую четверть с отставанием в 8 очков, но все же сумела собраться и одержала победу 78:66. Во втором матче французы неожиданно довели игру против Японии до овертайма, но там одержали победу 94:90.

Германия

Сборная Германии, как и Франция, стартовала на Олимпиаде-2024. Обе команды набрали по 4 очка, но в таблице Германия выше, поскольку оба своих матча она выиграла в основное время, да и имеет значительно лучшую разницу очков. Так что в очной встрече представители Европы определят, кто финиширует первым и получит в плей-офф менее сильного соперника.

В первом матче Олимпиады сборная Германии играла против Японии, которой буквально не оставила никаких шансов – 97:77. Против Бразилии Германии было значительно сложнее, поскольку по итогам второй четверти счет был 40:40. Но в рещающей половине игры Германия довела дело до победы со счетом 86:73.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Перед Олимпиадой Германия и Франция сыграли два товарищеских матча, в которых обменялись победами.

Лучший результат Германии на Олимпиадах – седьмое место.

На предыдущей Олимпиаде Франция завоевала серебрянные медали.

Прогноз на матч Франция – Германия

У обоих команд очень сильные составы на турнире, но в первух двух матчах Германия впечатлила сильнее. Моя ставка – победа Германии.

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