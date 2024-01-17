Флорида Пантерз — Детройт Ред Уингз прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года
В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Флоридой и Детройтом. Встреча пройдет в ночь на четверг, 18 января. Начало игры запланировано на 01:00 по центрально европейскому времени.
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Флорида Пантерз
Флорида здорово проводит нынешний сезон. По итогам 43-х матчей Пантерз набрали 57 очков. В активе команды 27 побед, из которых 24 в основное время, что является лучшим показателем среди всех команд Восточной конференции.
На льду в составе Пантерз выделяется Сэм Райнхарт, на счету которого уже 32 шайбы, что делает его вторым лучшим снайпером лиги. К слову, хорошие показатели имеет и финский хоккеист Александер Барков
Детройт Ред Уингз
«Красные крылья» по итогам 43-х поединков расположились на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 22 победы и 155 заброшенных шайб, а по этому показателю Детройт на данный момент лучшая команда своей конференции.
Лучший бомбардир команды Алекс Дебринкет набрал всего 40 очков по системе гол+пас.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Флорида проиграла два последних домашних матча.
- У Детройта серия из четырех гостевых побед подряд.
- Пантерз победили Детройт в предыдущих десяти личных встречах.
Прогноз на матч Флорида Пантерз — Детройт Ред Уингз
Обе команды здорово играют в атаке, поэтому можно ожидать результативного матча. Ставить буду на тотал больше 6 голов.
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