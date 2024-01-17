Флорида Пантерз — Детройт Ред Уингз прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 6 Коэф.: 1.78 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Флоридой и Детройтом. Встреча пройдет в ночь на четверг, 18 января. Начало игры запланировано на 01:00 по центрально европейскому времени.

Флорида Пантерз

Флорида здорово проводит нынешний сезон. По итогам 43-х матчей Пантерз набрали 57 очков. В активе команды 27 побед, из которых 24 в основное время, что является лучшим показателем среди всех команд Восточной конференции.

На льду в составе Пантерз выделяется Сэм Райнхарт, на счету которого уже 32 шайбы, что делает его вторым лучшим снайпером лиги. К слову, хорошие показатели имеет и финский хоккеист Александер Барков

Детройт Ред Уингз

«Красные крылья» по итогам 43-х поединков расположились на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 22 победы и 155 заброшенных шайб, а по этому показателю Детройт на данный момент лучшая команда своей конференции.

Лучший бомбардир команды Алекс Дебринкет набрал всего 40 очков по системе гол+пас.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Флорида проиграла два последних домашних матча.

У Детройта серия из четырех гостевых побед подряд.

Пантерз победили Детройт в предыдущих десяти личных встречах.

Прогноз на матч Флорида Пантерз — Детройт Ред Уингз

Обе команды здорово играют в атаке, поэтому можно ожидать результативного матча. Ставить буду на тотал больше 6 голов.

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