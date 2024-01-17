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Главная Прогнозы ФК Сидней – Ньюкасл Джетс Юнайтед прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

ФК Сидней – Ньюкасл Джетс Юнайтед прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Сидней - Ньюкасл Джетс прогноз
Сидней Сидней
А-лига Австралия 19 янв 2024, 03:45 Сидней - Ньюкасл Джетс
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Австралия, Sydney, Netstrata Jubilee Stadium
Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.5
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В матче 13-го тура чемпионата Австралии состоится противостояние, в котором сойдутся ФК Сидней и Ньюкасл Джетс Юнайтед. В этой игре встретятся представители нижней части таблицы, которым нужно срочно набирать турнирные баллы. Встреча пройдет 19 января 2024 года.

ФК Сидней

В минувшем туре эта команда играла против Аделаиды Юнайтед и потерпела поражение со счетом 3:4. В том матче ФК Сидней проигрывал со счетом 1:4 и почти спас ситуацию, но им не хватило одного забитого мяча.

По итогам 12-ти туров эта команда идет на девятом месте турнирной таблицы и в последних пяти матчах они добыли две победы при трех поражениях. ФК Сидней остается единственной командой турнирной таблицы, которая в этом сезоне еще ни разу не играла вничью.

В целом ФК Сидней не выглядит кандидатом на вылет, но нестабильные результаты команды очень расстраивают в этом сезоне.

Ньюкасл Джетс Юнайтед

В минувшем туре Ньюкасл Джетс Юнайтед играл против Брисбен Роар и потерпел поражение, оставшись в нижней части турнирной таблицы.

По итогам 12-ти сыгранных матчей команда занимает десятое место в турнирной таблицы и в последних пяти матчах добыла лишь одну победу. Выступления Ньюкасл Джетс Юнайтед далеки от идеальных, поэтому крайне сложно делать ставки на игры с их участием. Радует лишь то, что эта команда забивает едва ли не в каждом матче, хотя пропускает еще чаще и больше.

История противостояния

ФК Сидней выиграл последние два очных противостояния у Ньюкасл Джетс Юнайтед. Оба матча завершились со счетом 2:0.

Прогноз на матч ФК Сидней — Ньюкасл Джетс Юнайтед

Сидней жаждет реванша за поражение в прошлом туре и постарается разгромить соперника на своем поле. В то же время Ньюкасл Джетс Юнайтед попытается устоять, но оборона "Джетсов" может не выдержать натиска соперника. Ставлю на то, что обе команды забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
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