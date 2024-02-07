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Финляндия – Швейцария прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Финляндия - Швейцария прогноз
Финляндия Финляндия
BEIJER HOCKEY GAMES 08 фев 2024, 12:00 Финляндия - Швейцария
Карлскога, Nobelstadion
Швейцария Швейцария
Прогноз на матч Тотал больше 4,5
Коэф.: 1.66
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В рамках Еврохоккейтура 8 февраля стартуют Beijer Hockey Games, традиционно 4 команды проведут турнир по круговой системе. Предлагаем свой прогноз на матч Финляндия – Швейцария, кто окажется сильнее на этот раз?

Финляндия

Сборная Финляндии имеет богатые хоккейные традиции, это один из важнейших видов спорта в стране. Когда речь идет о сборных, всегда сложно говорить о какой-то форме, ведь игроки приезжают с разных клубов, поэтому многое зависит от качества взаимодействия и уровня взаимопонимания. НаSwissIceHockeyGames команда заняла третье место из четырех команд, уступили чехам и шведам, а также обыграли швейцарцев в овертайме.

Швейцария

В мире хоккея швейцарцы пользуются авторитетом, команда является участников элитного дивизиона, при этом часто играет в плей-офф на чемпионатах мира. Некоторым сборным Швейцария уступает в классе, но за счет организации, иногда получается справиться со своими недостатками. Недавний домашний турнирSwissIceHockeyGames сборная провалила, сначала проиграли шведам в основное время, а потом чехам и финнам в овертаймах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • У команд длинная победа очных противостояний, последний раз они пересекались на швейцарских играх в декабре прошлого года, тогда финны сумели выиграть со счетом 4:3 в овертайме.
  • Швейцарцы на серии из восьми поражений во всех турнирах.
  • Финны проиграли 4 встречи из последних пяти.

Финляндия – Швейцария Прогноз

Ожидается сложная битва сильных соперников, поэтому сложно кому-то отдать кому-то преимущество. Финны котируются фаворитами на бумаге, хотя статистика не всегда работает, нужно доказывать свое превосходство на льду. Никто из НХЛ не собирается приезжать, ведь там сезон в самом разгаре. Мы считаем приемлемой ставку на тотал больше 2,5 закинутых шайб.

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Прогноз на матч Тотал больше 4,5
Коэф.: 1.66
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