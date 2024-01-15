Финикс Санз — Сакраменто Кингз прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года
В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Финиксом и Сакраменто. Встреча пройдет в ночь на среду, 17 января. Начало игры запланировано на 03:00 по центрально европейскому времени.
Финикс Санз
Перед стартом сезона Финикс входил в число главных претендентов на победу в чемпионате, однако игра команды в первой половине сезона, откровенно говоря, не впечатляет.
В 39-ти матчах Санз победили 21 раз и закрепились в зоне плей-ин, занимая восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Есть подозрения, что команда способна прибавить, а значит выход в плей-офф будет вполне выполнимой задачей.
Сакраменто Кингз
Кингз выглядят вполне уверенно по ходу этого сезона, но выход в плей-офф, скорее всего, станет максимальным достижением для этой команды. Сакраменто располагает хорошими баскетболистами, но вряд ли смогут претендовать на высокие достижения.
23 победы в 39-ти поединках позволяют команде занимать шестую позицию на Западе, но вряд ли смогут рассчитывать на что-то большее.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Финикс выиграл два последних поединка.
- У Сакраменто тоже серия из двух матчей, но Кингз обе игры проиграли.
- Последние четыре матча против Финикса баскетболисты Кингз завершили в свою пользу.
Прогноз на матч Финикс Санз — Сакраменто Кингз
Хозяева пребывают в лучшей форме и считаются фаворитом предстоящего матча. Ставить буду на победу Санз с форой -6.5.
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