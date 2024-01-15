Финикс Санз — Сакраменто Кингз прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Прогноз на матч П1(-6.5) Коэф.: 1.95 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Финиксом и Сакраменто. Встреча пройдет в ночь на среду, 17 января. Начало игры запланировано на 03:00 по центрально европейскому времени.

Финикс Санз

Перед стартом сезона Финикс входил в число главных претендентов на победу в чемпионате, однако игра команды в первой половине сезона, откровенно говоря, не впечатляет.

В 39-ти матчах Санз победили 21 раз и закрепились в зоне плей-ин, занимая восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Есть подозрения, что команда способна прибавить, а значит выход в плей-офф будет вполне выполнимой задачей.

Сакраменто Кингз

Кингз выглядят вполне уверенно по ходу этого сезона, но выход в плей-офф, скорее всего, станет максимальным достижением для этой команды. Сакраменто располагает хорошими баскетболистами, но вряд ли смогут претендовать на высокие достижения.

23 победы в 39-ти поединках позволяют команде занимать шестую позицию на Западе, но вряд ли смогут рассчитывать на что-то большее.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Финикс выиграл два последних поединка.

У Сакраменто тоже серия из двух матчей, но Кингз обе игры проиграли.

Последние четыре матча против Финикса баскетболисты Кингз завершили в свою пользу.

Прогноз на матч Финикс Санз — Сакраменто Кингз

Хозяева пребывают в лучшей форме и считаются фаворитом предстоящего матча. Ставить буду на победу Санз с форой -6.5.

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