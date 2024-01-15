EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Финикс Санз — Сакраменто Кингз прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Финикс Санз — Сакраменто Кингз прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Финикс Санз - Сакраменто Кингз прогноз
Финикс Санз Финикс Санз
НБА Сегодня, 20:00 Финикс Санз - Сакраменто Кингз
Финикс , Footprint Center
Сакраменто Кингз Сакраменто Кингз
Прогноз на матч П1(-6.5)
Коэф.: 1.95
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Финиксом и Сакраменто. Встреча пройдет в ночь на среду, 17 января. Начало игры запланировано на 03:00 по центрально европейскому времени.

Финикс Санз

Перед стартом сезона Финикс входил в число главных претендентов на победу в чемпионате, однако игра команды в первой половине сезона, откровенно говоря, не впечатляет.

В 39-ти матчах Санз победили 21 раз и закрепились в зоне плей-ин, занимая восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Есть подозрения, что команда способна прибавить, а значит выход в плей-офф будет вполне выполнимой задачей.

Сакраменто Кингз

Кингз выглядят вполне уверенно по ходу этого сезона, но выход в плей-офф, скорее всего, станет максимальным достижением для этой команды. Сакраменто располагает хорошими баскетболистами, но вряд ли смогут претендовать на высокие достижения.

23 победы в 39-ти поединках позволяют команде занимать шестую позицию на Западе, но вряд ли смогут рассчитывать на что-то большее.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Финикс выиграл два последних поединка.
  • У Сакраменто тоже серия из двух матчей, но Кингз обе игры проиграли.
  • Последние четыре матча против Финикса баскетболисты Кингз завершили в свою пользу.

Прогноз на матч Финикс Санз — Сакраменто Кингз

Хозяева пребывают в лучшей форме и считаются фаворитом предстоящего матча. Ставить буду на победу Санз с форой -6.5.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-6.5)
Коэф.: 1.95
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Марта Костюк - Элизе Мертенс прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 01:00 Марта Костюк – Элизе Мертенс прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Марта Костюк Коэф.: 1.78 Элизе Мертенс Рекомендуем 1хБет
Бренда Фрухвиртова - Арина Соболенко прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 03:00 Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Бренда Фрухвиртова Коэф.: 1.79 Арина Соболенко Сделать ставку 1хБет
Джордан Томпсон - Стефанос Циципас прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 03:00 Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Джордан Томпсон Коэф.: 1.85 Стефанос Циципас Сделать ставку 1хБет
Новак Джокович - Алексей Попырин прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 04:30 Новак Джокович – Алексей Попырин прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Новак Джокович Коэф.: 1.71 Алексей Попырин Рекомендуем 1хБет
Ливан - Китай прогноз Кубок Азии 17 янв 2024, 06:30 Ливан – Китай прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Ливан Коэф.: 1.5 Китай Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:21 Свентек прокомментировала победу над Кенин на старте Australian Open 2024 Новости футбола Сегодня, 17:14 Переигровка Кубка Англии. сенсационный вылет Вест Хэма и победа Вулверхэмптона Новости футбола Сегодня, 17:04 Рома уволила Моуриньо, Бензема не будет в Ман Юнайтед. Главные трансферные новости за 16 января Новости футбола Сегодня, 16:58 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:53 Мали уверенно обыграл ЮАР в матче Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 16:37 Ювентус, благодаря дублю Влаховича, победил Сассуоло Новости футбола Сегодня, 16:26 Кройфф, Бекенбаурер, Мюллер. Назвали десятку лучших футболистов 70-х годов Новости бокса Сегодня, 16:08 Джошуа - Нганну: известно возможен ли реванш между боксерами Новости футбола Сегодня, 15:50 Очередная травма. Бавария потеряла ключевого защитника на неопределенный срок Новости футбола Сегодня, 15:44 Защитник Тоттенхэма переходит в Брентфорд на правах аренды
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2024
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Приветственный бонус Vbet Получить Vbet
+100% Бонус на депозит от БК Melbet 100 $ Получить Мелбет
Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100 $ Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Теннис 17 янв 2024 Марта Костюк – Элизе Мертенс прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Новак Джокович – Алексей Попырин прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Ливан – Китай прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Таджикистан – Катар прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Марокко – Танзания прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Олимпиакос – Панатинаикос прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Валенсия – Сельта прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Блэкпул – Ноттингем Форест прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года