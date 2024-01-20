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Финикс Санз — Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Финикс Санз - Индиана Пэйсерс прогноз
Финикс Санз Финикс Санз
НБА 21 янв 2024, 19:00 Финикс Санз - Индиана Пэйсерс
Финикс , Footprint Center
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
Прогноз на матч П2(+8)
Коэф.: 1.6
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В рамках регулярного сезона НБА состоится поединок между Финиксом и Индианой. Встреча пройдет в ночь на понедельник, 22 января. Начало игры запланировано на 02:00 по центрально европейскому времени.

Финикс Санз

Перед началом сезона Санз считались одними из главных фаворитов новой кампании. Однако не совсем убедительный старт дает повод говорить о том, что в команде не все хорошо.

По итогам 41-го сыгранного матча Финикс находится в зоне плей-ин, занимая седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. С другой стороны до топ-6 всего одна победа и еще куча времени дабы наладить игру и без проблем пробиться в плей-офф.

Индиана Пэйсерс

Пэйсерс хорошо выглядят по ходу этого чемпионата. Помимо выхода в финал Внутрисезонного турнира, где Индиана уступила Лейкерс, команда неплохие результаты демонстрирует и в регулярном чемпионате.

После 42-х сыгранных поединков Пэйсерс делят шестую строчку в таблице Восточной конференции с Майами Хит. Также стоит отметить, что за команду уже дебютировал звездный новичок Паскаль Сиакам.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Финикс идет на серии из четырех побед подряд.
  • Индиана лишь раз победила на выезде в предыдущих четырех играх.
  • Последние пять матчей между этими соперниками завершились победой баскетболистов Санз.

Прогноз на матч Финикс Санз — Индиана Пэйсерс

Думаю, стоит ожидать интересного, напряженного матча между двумя крепкими командами. Ставить буду на победу Индианы с форой +8.

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Прогноз на матч П2(+8)
Коэф.: 1.6
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