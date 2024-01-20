Финикс Санз — Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года

Прогноз на матч П2(+8) Коэф.: 1.6 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках регулярного сезона НБА состоится поединок между Финиксом и Индианой. Встреча пройдет в ночь на понедельник, 22 января. Начало игры запланировано на 02:00 по центрально европейскому времени.

Финикс Санз

Перед началом сезона Санз считались одними из главных фаворитов новой кампании. Однако не совсем убедительный старт дает повод говорить о том, что в команде не все хорошо.

По итогам 41-го сыгранного матча Финикс находится в зоне плей-ин, занимая седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. С другой стороны до топ-6 всего одна победа и еще куча времени дабы наладить игру и без проблем пробиться в плей-офф.

Индиана Пэйсерс

Пэйсерс хорошо выглядят по ходу этого чемпионата. Помимо выхода в финал Внутрисезонного турнира, где Индиана уступила Лейкерс, команда неплохие результаты демонстрирует и в регулярном чемпионате.

После 42-х сыгранных поединков Пэйсерс делят шестую строчку в таблице Восточной конференции с Майами Хит. Также стоит отметить, что за команду уже дебютировал звездный новичок Паскаль Сиакам.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Финикс идет на серии из четырех побед подряд.

Индиана лишь раз победила на выезде в предыдущих четырех играх.

Последние пять матчей между этими соперниками завершились победой баскетболистов Санз.

Прогноз на матч Финикс Санз — Индиана Пэйсерс

Думаю, стоит ожидать интересного, напряженного матча между двумя крепкими командами. Ставить буду на победу Индианы с форой +8.

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