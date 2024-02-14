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Финикс Санс – Детройт Пистонс прогноз и ставки на матч 15 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Финикс Санс - Детройт Пистонс прогноз
Финикс Санс Финикс Санс
НБА Вчера, 21:00 Финикс Санс - Детройт Пистонс
Финикс , Footprint Center
Детройт Пистонс Детройт Пистонс
Прогноз на матч П1(-11,5)
Коэф.: 1.69
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В четверг в регулярном чемпионате НБА будет много баскетбола, в том числе свою встречу проведут Финикс Санс – Детройт Пистонс, прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

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Финикс Санс

Для Финикса сезон складывается непросто, учитывая состав команды, можно было бороться даже за лидерство в конференции, но клуб только шестой на Западе. В последней встрече удалось обыграть на своем паркете прямого конкурента Сакраменто со счетом 130:125. Эта победа стала четвертой в пяти встречах, что является свидетельством отличной формы. Когда в составе есть такие ребята как: Дюрант, Букер, Бил, надо бороться только за титул.

Детройт Пистонс

Для Детройта нет перспектив, худшая команда лиги с результатом 8 побед при 43 поражениях. В последней встрече Пистонс ожидаемо уступили в гостях Лейкерс со счетом 111:125. Иногда создается впечатление, что баскетболисты просто отрабатывают контракты, гордясь своим присутствием в НБА. Если бы в чемпионате существовала зона вылета, именно Детройт был первым претендентом на понижение в классе, слишком уж слабые результаты.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперники пересекались раз в этом сезоне, тогда Финикс одержал выездную победу со счетом 120:106.
  • Санс в последнее время отлично играют дома, команда выиграла шесть матчей кряду.
  • Детройт выглядит беспомощно в гостях, 22 поражения в 26 противостояниях.

Финикс Санс – Детройт Пистонс Прогноз

Букмекеры не сомневаются в победе Санс, ведь Детройт действительно выглядит проходным соперником. Матч должен пройти при явном перевесе Финикса, который постарается держать соперника на комфортной дистанции в счете. Ставка на успех хозяев с форой -11,5 очков выглядит проходимой.

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Прогноз на матч П1(-11,5)
Коэф.: 1.69
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