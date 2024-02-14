Финикс Санс – Детройт Пистонс прогноз и ставки на матч 15 февраля 2024 года
В четверг в регулярном чемпионате НБА будет много баскетбола, в том числе свою встречу проведут Финикс Санс – Детройт Пистонс, прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.
Читайте также: ПСЖ – Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 14 февраля
Финикс Санс
Для Финикса сезон складывается непросто, учитывая состав команды, можно было бороться даже за лидерство в конференции, но клуб только шестой на Западе. В последней встрече удалось обыграть на своем паркете прямого конкурента Сакраменто со счетом 130:125. Эта победа стала четвертой в пяти встречах, что является свидетельством отличной формы. Когда в составе есть такие ребята как: Дюрант, Букер, Бил, надо бороться только за титул.
Детройт Пистонс
Для Детройта нет перспектив, худшая команда лиги с результатом 8 побед при 43 поражениях. В последней встрече Пистонс ожидаемо уступили в гостях Лейкерс со счетом 111:125. Иногда создается впечатление, что баскетболисты просто отрабатывают контракты, гордясь своим присутствием в НБА. Если бы в чемпионате существовала зона вылета, именно Детройт был первым претендентом на понижение в классе, слишком уж слабые результаты.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Соперники пересекались раз в этом сезоне, тогда Финикс одержал выездную победу со счетом 120:106.
- Санс в последнее время отлично играют дома, команда выиграла шесть матчей кряду.
- Детройт выглядит беспомощно в гостях, 22 поражения в 26 противостояниях.
Финикс Санс – Детройт Пистонс Прогноз
Букмекеры не сомневаются в победе Санс, ведь Детройт действительно выглядит проходным соперником. Матч должен пройти при явном перевесе Финикса, который постарается держать соперника на комфортной дистанции в счете. Ставка на успех хозяев с форой -11,5 очков выглядит проходимой.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram