Филадельфия Сиксерс – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Голден Стэйт Уорриорз Коэф.: 1.71 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Среди большого количества игр регулярного чемпионата НБА, запланированных на четверг, мы обратили внимание на противостояние Филадельфия Сиксерс – Голден Стэйт Уорриорз, прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Филадельфия Сиксерс

До недавних пор у Филадельфии все шло хорошо в этом сезоне, команда была в группе лидеров конференции, показывая стабильные результаты. Сейчас у команды шесть поражений в 7 встречах, такой спад не случайный, ведь большинство из этих матчей пропустил лидер Джоэль Эмбиид, он перенес операцию и не вернется на паркет до конца регулярки, непонятно, если сможет сыграть и в плей-офф. Сиксерс пятые на Востоке, но надо обрести стабильность. Кроме главной звезды, не смогут сыграть еще четверо баскетболистов.

Голден Стэйт Уорриорз

«Воины» снова в поисках стабильности, команда занимает только 11-ю строчку на Западе, отставая на целых 4 победы от десятки, но есть 5 игр в запасе. Свой последний матч команда выиграла в гостях у Бруклина со счетом 109:98. Упомянутая победа стала третьей в четырех встречах, в это уже признаки прогресса. Основная задача для подопечных Стива Керра, добраться до десятки. Предстоящую встречу пропустят Пейтон и Крис Пол, под вопросом Уиггинс.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды уже раз играли в этом сезоне, встреча состоялась примерно неделю назад и закончилась домашней победой Голден Стэйт со счетом 119:107.

«Воины» выиграли в гостях только 9 игр из 21.

Филадельфия в большинстве своих матчей проигрывает без Эмбиида.

Филадельфия Сиксерс – Голден Стэйт Уорриорз Прогноз

Нас ожидает битва с громкой афишей, явного фаворита здесь нет, хотя коэффициент на успех гостей начинает падать. Мы тоже отдаем предпочтение «воинам», ведь им очень нужно побеждать, к тому же Филадельфия еще не научилась играть без своего лидера, что четко видно по результатам. Рискнем поставить на чистую победу Голден Стэйт.

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