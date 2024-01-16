Филадельфия Сиксерс – Денвер Наггетс прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 225,5 Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Среди противостояний НБА, запланированных на 17 января, мы обратили внимание на противостояния Филадельфия Сиксерс – Денвер Наггетс, эксклюзивный прогноз на матч упомянутых клубов можно прочитать на страницах нашего ресурса.

Филадельфия Сиксерс

У Филадельфии все привычно хорошо в регулярном чемпионате, с результатом 25 побед в 38 играх команда занимает третью строчку на Востоке. В последней своей встрече Сиксерс одолели на своем паркете Хьюстон Рокетс со счетом 124:115, мощный «перформанс» выдал Джоэль Эмбиид, на его счету 41 очко и 10 подборов. С попаданием в плей-офф проблем не должно быть, трудности обычно начинаются в стыковых играх. Пятеро игроков пропустят эту встречу из-за травм.

Денвер Наггетс

Действующие чемпионы тоже проводят хороший сезон, они идут третьими на Западе, одержав 28 побед в 41 встрече. В последней встрече Наггетс одолели дома Индиану со счетом 117:109, у хозяев Йокич, Мюррей и Портер набрали по 25 очков. Учитывая нынешний уровень баскетбола, Денвер имеет шансы защитить титул, хоть это и будет сложно. У клуба три кадровые потери перед этим противостоянием.

История очных противостояний

Команды еще не играли между собой в этом году, а в прошлом обменялись домашними победами, в этих встречах набиралось, как минимум 227 очков.

Прогноз на матч Филадельфия Сиксерс – Денвер Наггетс

Нас ожидает увлекательное противостояние сильных команд, которые занимают высокие места в своих конференциях. Изначально фаворита в этой паре не было, но сейчас коэффициент на хозяев немного упал, что легко можно объяснить фактором своего паркета. Ожидаем увидеть результативный баскетбол и ставим на тотал больше 225,5 очков.

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