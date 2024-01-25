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Фенербахче – Виртус Болонья прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Фенербахче - Виртус Болонья прогноз
Фенербахче Фенербахче
Евролига 25 янв 2024, 12:45 Фенербахче - Виртус Болонья
Стамбул, Улкер Спортс Арена
Виртус Болонья Виртус Болонья
Прогноз на матч П1(-4,5)
Коэф.: 1.71
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100%
1хБет 5.00
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Среди игр Евролиги запланированных на четверг, есть смысл обратить внимание на противостояние Фенербахче – Виртус Болонья прогноз на матч этих клубов опубликован на страницах нашего ресурса.

Фенербахче

Для Фенербахче этот сезон Евролиги складывается неплохо, с результатом 13 побед и 9 поражений команда идет пятой в регулярном чемпионате. В последней встрече клуб провалился в гостях против не самого грозного Жальгириса, уступив со счетом 75:98, так была прервана серия из трех побед. Нельзя не отметить тот факт, что Фенербахче блестяще играет дома, 10 побед в 11 встречах в Евролиге на своем паркете. Бирсен и Хейс пропустят эту встречу из-за повреждений.

Виртус Болонья

Итальянский клуб проводит текущий сезон Евролиги явно лучше, чем многие ожидали, команда идет третьей в регулярном чемпионате, отставая от второй Барселоны только по дополнительным показателям. 15 побед в 22 встречах выглядят солидно, хотя и при таких цифрах рано сбрасывать обороты. В последней встрече Виртус Болонья одолела дома аутсайдера АСВЕЛ со счетом 73:63, по ходу встречи даже пришлось совершить камбэк, так как уступали с разницей 11 очков. Травмы помешают сыграть таким ребятам как: Добрич, Кекок и Шенгелия.

История очных противостояний

У команд небольшая история очных встреч в Евролиге, всего три игры, во всех случаях побеждали хозяева паркета. В первом круге Виртус Болонья выиграла дома со счетом 87:79.

Прогноз на матч Фенербахче – Виртус Болонья

Не удивительно, что Фенербахче фаворит этой пары, учитывая, что в очных противостояниях обычно побеждают хозяева паркета. Между собой сыграют сильные команды из топ-6, поэтому следует ожидать баскетбола высокого уровня. Считаем проходимой здесь ставку на успех турецкого клуба с форой -4,5 очка.

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Прогноз на матч П1(-4,5)
Коэф.: 1.71
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