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Фенербахче – Истанбулспор прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Фенербахче - Истанбулспор прогноз x.com/Fenerbahce
Фенербахче Фенербахче
Суперлига Турция 26 мая 2024, 12:00 Фенербахче - Истанбулспор
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Турция, Istanbul, Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi
Истанбулспор Истанбулспор
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.75
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В воскресенье, 26 мая, в матче заключительного тура Суперлиги Турции Фенербахче дома сыграет против Истанбулспора. Начало игры в 18:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Фенербахче

Фенербахче за тур до финиша сезона занимает второе место в Суперлиге Турции и имеет лишь математические шансы на титул. Чтобы финишировать первыми, Фенербахче нужно рассчитывать на поражение Галатасарая от скромного Коньяспора, а самим обыгрывать Истанбулспор с разницей более 1 мяча. И как-то в поражение Галатасарая совсем не верится.

“Желтые канарейки” могли лишиться шансов на чемпионство еще в предыдущем туре, но неожиданно обыграли Галатасарай на выезде 1:0 благодаря голу Чаглара Союнджу. Перед этим Фенербахче обыграл Кайсериспор (3:0) и сыграл вничью 0:0 на поле Коньсяпора.

Истанбулспор

Истанбулспор – безнадежный аутсайдер Суперлиги Турции. С 16 очками в 37 матчах он уже давно лишился каких-либо шансов на спасение, поэтому просто доигывает сезон без мотивации. Абсолютная катастрофа для стамбуольской команды, которая в минувшем сезоне финишировала на достаточно высоком 12-м месте.

К матчу против Фенербахче Истанбулспор подходит с серией из 5 поражений подряд. В этих 5 матчах он забил 2 гола, а пропустил – 15. За весь сезон Суперлиги Истанбулспор выиграл только 4 матча.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 2024 году Истанбулспор побеждал только на выезде.
  • В 19-м туре Фенербахче разгромил Истанбулспор 5:1
  • Истанбулспор не выигрывает у Фенербахче с 2003 года.

Прогноз на матч Фенербахче – Истанбулспор

Думаю, Фенербахче не только победит, но и сможет оставить ворота на замке. Моя ставка – забивать будет только одна команда.

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Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.75
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