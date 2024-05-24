Эмполи — Рома прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Эмполи или Ничья и Тотал меньше 4.5 Коэф.: 1.53 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В рамках 38-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Эмполи и Ромой. Встреча пройдет в воскресенье, 26 мая. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Эмполи

После вопиющего провала на старте сезона и последующей смены тренера Эмполи сумел сбалансировать результаты и выбраться из глубокой ямы. Правда избежать нервной концовки сезона и борьбы за выживание все равно не получилось.

С другой стороны, все в руках подопечных Давиде Николы. Победа над Ромой гарантирует команде место в элите на следующий сезон. В случае ничьи есть надежда на дополнительный матч за право остаться в Серии А, но для этого надо, чтобы Фрозиноне обыграл Удинезе. Поражение, соответственно, отправит Эмполи в Серию В.

Рома

Рома заканчивает этот сезон на минорной ноте. Команда точно придет к финишу на шестом месте, а в каком из еврокубков «волки» будут выступать в будущем сезоне, зависит уже не от них.

Римлянам остается болеть за соперников Аталанты (Торино и Фиорентина) и надеяться, что «богиня» закончит сезон на пятом месте. В таком случае Роме тоже достанется путевка в Лигу чемпионов, а в противном — подопечные Де Росси будут играть в Лиге Европы.

Интересные факты и личные встречи

Эмполи не проигрывает на своем поле в трех матчах кряду.

Рома в каждом из трех последних выездных матчей пропустила по два гола.

Эмполи не побеждает Рому с 2007-го года.

Эмполи — Рома Прогноз

Победа гораздо нужнее хозяевам, а у Ромы не будет должной мотивации. Об этом говорят и котировки букмекеров, которые считают Эмполи фаворитом. Ставлю на то, что хозяева не проиграют, а в матче будет забито не более 4.5 голов.

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