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Главная Прогнозы Эмма Радукану – Шелби Роджерс прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Эмма Радукану – Шелби Роджерс прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Шелби Роджерс - Эмма Радукану прогноз
Шелби Роджерс Шелби Роджерс
Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 00:30 Шелби Роджерс - Эмма Радукану
Мельбурн, 1573 Арена
Эмма Радукану Эмма Радукану
Прогноз на матч П1(-4,5)
Коэф.: 1.88
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100%
1хБет 5.00
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16 января свою встречу в рамкахAustralianOpenпроведут Шелби Роджерс – Эмма Радукану прогноз на матч этих спортсменов составлен аналитиками нашего ресурса.

Эмма Радукану

Британская теннисистка всем известна благодаря сенсационной победе наUSOpen 2021 года, с тех по у теннисистки не было значимых успехов. У Радукану были травмы, к тому же она не впечатляла стабильностью. В этом году спортсменка успела сыграть в Окленде, где обыграла румынку Русе, а уступила украинке Свитолиной. До этого турнира Радукану не играла еще с апреля. Теннисистке только 21 год, еще есть возможность достичь того уровня, когда можно стабильно показывать свой лучший теннис.

Шелби Роджерс

Американская теннисистка попала в топ-100 еще десять лет назад, хотя иногда вылетала из нее. Роджерс имеет репутацию крепкого середняка, с которым точно следует считаться. Спортсменка не играла еще с начала июля, хотя после такого перерыва сложно будет показать свой максимум. За эти пять месяцев вне тенниса Роджерс сумела выйти замуж, посмотрим, как это повлияет на ее игру. Теннисистка занимает 161-ю строчку в мировом рейтинге, ей 31 год, будет сложно прогрессировать.

История очных противостояний

Теннисистки играли между собой всего раз, это было летом 2021-м года, на американском мэйджоре, тогда Радукану уверенно выиграла – 6:2, 6:1.

Прогноз на матч Шелби Роджерс – Эмма Радукану

На бумаге Радукану котируется фаворитом данного противостояния, хотя непонятно в какой форме находится американская теннисистка. Спортсменка из Великобритании потенциально может играть на топ-уровне, а вот Роджерс всегда была крепким середняком. Неплохо здесь выглядит ставка на успех Радукану с форой -4,5 геймов.

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Прогноз на матч П1(-4,5)
Коэф.: 1.88
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1хБет 5.00
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