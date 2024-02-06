Эмма Радукану – Онс Жабер прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 20,5 Коэф.: 1.73 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

7 февраля, свою встречу второго круга турнира в Абу-Даби проведут Эмма Радукану – Онс Жабер, прогноз на матч этих теннисисток опубликован на страницах нашего ресурса.

Эмма Радукану

Хоть Эмма Радукану не показывает высоких результатов, ее известность, после сенсационного выигранного шлема в 2021-м году еще не угасла. Теннисистке мешают показывать свой лучший теннис травмы и психологическая нестабильность. В первом круге этого турнира удалось обыграть чешку Марию Боузкову – 6:4, 6:1, хотя матч не был простым, ведь пришлось отыграть со счета 2:4 в первом сете. У Радукану есть большой потенциал, ей 21 год, а 296-я строчка в мировом рейтинге точно не соответствует уровню ее тенниса.

Онс Жабер

Спортсменка из Туниса является второй сеяной на этом турнире, по этой причине она получила привилегию пропустить первый круг. Если брать общий зачет, Жабер является шестой ракеткой мира, а это солидно, за последние два года теннисистка трижды играла в финалах мэйджоров, и во всех случаях уступала. Первый шлем в году выдался неудачным, в первом круге легко обыграла Стародубцеву – 6:3, 6:1, а потом без шансов уступила Мирре Андреевой – 0:6, 2:6. Жабер сейчас 29 лет, она еще способна все-таки выиграть первый турнир большого шлема в карьере.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В официальных встречах спортсменки не пересекались, при этом был один выставочный матч в конце 2022 года, как раз в ОАЭ, тогда победу одержала Жабер – 5:7, 6:3, 10:8.

Обе встречи играли в финалах шлемах, но воспользовалась своим шансом только Радукану.

Эмма Радукану – Онс Жабер Прогноз

Афиша весьма привлекательная, особенно, если учитывать, что это только второй круг турнира. Нас ожидает интересная и непредсказуемая битва, такого же мнения и букмекеры, которые предлагают равные шансы на успех. Обе спортсменки не готовы показывать свой максимум, их задача сейчас набрать форму. Перспективной мы считаем ставку на тотал больше 20,5 геймов.

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