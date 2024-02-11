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Главная Прогнозы Эмма Радукану – Ангелина Калинина прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года

Эмма Радукану – Ангелина Калинина прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Эмма Радукану - Ангелина Калинина прогноз
Эмма Радукану Эмма Радукану
Qatar TotalEnergies Open 2024 12 фев 2024, 04:00 Эмма Радукану - Ангелина Калинина
Доха, Khalifa International Tennis and Squash Complex
Ангелина Калинина Ангелина Калинина
Прогноз на матч П1(-3)
Коэф.: 1.62
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12 февраля свою встречу в рамках теннисного турнира в Дохе проведут Эмма Радукану – Ангелина Калинина, прогноз на матч этих соперниц опубликован на страницах нашего ресурса.

Эмма Радукану

Когда-то восходящая звезда мирового тенниса успела выиграть на своем пике карьеры один шлем. Сейчас Радукану в конце третьей сотни рейтинга, хотя это не соответствует ее уровню игры. У спортсменки есть молодость и ценный опыт, ведь ей только 21 год. В этом году теннисистка успела провести шесть матчей, в которых одержала три победы. Свою последнюю встречу Радукану провела во втором круге на турнире в Абу-Даби, там она проиграла сильной Онс Жабер – 4:6, 1:6.

Ангелина Калинина

Украинская теннисистка занимает 32-ю строчку в мировом рейтинге, считаясь крепким середняком. Этот год складывается для спортсменки неудачно, 4 поражения в пяти встречах. На днях Калинина отпраздновала свой 27-й день рождения, а уже на следующий день после этого уступила во втором круге россиянке Самсоновой – 1:6, 3:6. Спортсменка не способна сейчас показывать свой лучший теннис, это видно по результатам.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперницы играли между собой всего раз, матч состоялся в 2022-м году на грунте, тогда Калинина одержала победу в трех сетах.
  • Радукану младше соперницы на 6 лет, но уже успела взять один шлем, у украинки нет подобных достижений.

Эмма Радукану – Ангелина Калинина Прогноз

Букмекеры отдают британской теннисистке преимущество, причем коэффициент на ее успех постепенно падает. Хоть Радукану и не играет блестяще, она выглядит лучше своей предстоящей соперницы, поэтому с котировками мы согласны. Приемлемо выглядит ставка на успех британки с форой -3 гейма.

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Прогноз на матч П1(-3)
Коэф.: 1.62
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