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Главная Прогнозы Эмма Наварро – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Эмма Наварро – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Эмма Наварро - Даяна Ястремская прогноз
Эмма Наварро
Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 19:00 Эмма Наварро - Даяна Ястремская
Мельбурн, John Cain Arena
Даяна Ястремская
Прогноз на матч П2(+4,5)
Коэф.: 1.62
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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20 января свою встречу в рамках третьего кругаAustralianopen проведут Эмма Наварро – Даяна Ястремская прогноз на матч этих соперниц составлен нашими аналитиками.

Эмма Наварро

Молодая американская теннисистка заявила о себе в прошлом году, когда смогла выиграть пять турнировITF. Все хорошо и в этом году, в Окленде спортсменка дошла до полуфинала, где уступила будущей победительнице Кори Гауфф, а в Хобарте выиграла первый турнирWTA. На этом мэйджоре удалось обыграть в трех сетах китаянку Ван и итальянку Коччаретто. Эмма Наварро еще известна, как дочь миллиардера и владельца турнира в Чарльстоне Бена Наварро. Теннисистке сейчас 22 года, она занимает 26-ю строчку в мировом рейтинге.

Даяна Ястремская

Украинская теннисистка занимает скромное 93-е место в мировой классификации, ей 23 года. От Ястремской можно было ожидать прорыва, потенциально спортсменка показывать теннис высокого уровня. Спортсменка начала турнир с квалификации, где выиграла три матча с одинаковым счетом 2:1. В основной сетке Ястремская играет еще увереннее, сначала разгромила сильную Вондроушову – 6:1, 6:2, а потом не оставила шансов и Грачевой – 6:3, 6:2. Украинка явно не собирается останавливаться на достигнутом.

История очных противостояний

Это будет первая встреча молодых и перспективных спортсменок.

Прогноз на матч Эмма Наварро – Даяна Ястремская

В данном противостоянии американка котируется небольшим фаворитом, хотя шансы Ястремской на успех выглядит, как минимум не хуже. Обе теннисистки в отличной форме, поэтому мы ожидаем интересной и затяжной борьбы. Проходимой выглядит ставка на победу украинки с форой +4,5 гейма. Можно подумать и над вариантом с верховым тоталом геймов.

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Прогноз на матч П2(+4,5)
Коэф.: 1.62
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