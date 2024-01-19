Эмма Наварро – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Прогноз на матч П2(+4,5) Коэф.: 1.62 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

20 января свою встречу в рамках третьего кругаAustralianopen проведут Эмма Наварро – Даяна Ястремская прогноз на матч этих соперниц составлен нашими аналитиками.

Эмма Наварро

Молодая американская теннисистка заявила о себе в прошлом году, когда смогла выиграть пять турнировITF. Все хорошо и в этом году, в Окленде спортсменка дошла до полуфинала, где уступила будущей победительнице Кори Гауфф, а в Хобарте выиграла первый турнирWTA. На этом мэйджоре удалось обыграть в трех сетах китаянку Ван и итальянку Коччаретто. Эмма Наварро еще известна, как дочь миллиардера и владельца турнира в Чарльстоне Бена Наварро. Теннисистке сейчас 22 года, она занимает 26-ю строчку в мировом рейтинге.

Даяна Ястремская

Украинская теннисистка занимает скромное 93-е место в мировой классификации, ей 23 года. От Ястремской можно было ожидать прорыва, потенциально спортсменка показывать теннис высокого уровня. Спортсменка начала турнир с квалификации, где выиграла три матча с одинаковым счетом 2:1. В основной сетке Ястремская играет еще увереннее, сначала разгромила сильную Вондроушову – 6:1, 6:2, а потом не оставила шансов и Грачевой – 6:3, 6:2. Украинка явно не собирается останавливаться на достигнутом.

История очных противостояний

Это будет первая встреча молодых и перспективных спортсменок.

Прогноз на матч Эмма Наварро – Даяна Ястремская

В данном противостоянии американка котируется небольшим фаворитом, хотя шансы Ястремской на успех выглядит, как минимум не хуже. Обе теннисистки в отличной форме, поэтому мы ожидаем интересной и затяжной борьбы. Проходимой выглядит ставка на победу украинки с форой +4,5 гейма. Можно подумать и над вариантом с верховым тоталом геймов.

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