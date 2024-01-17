Элина Свитолина – Виктория Томова прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Прогноз на матч П1(-5,5) Коэф.: 1.71 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии свою встречу проведут Элина Свитолина – Виктория Томова прогноз на матч этих теннисисток подготовлен нашими экспертами.

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины хорошо знакома фанатам тенниса, она длительное время держалась в числе топовых игроков, но потом наступил декрет. Сейчас Свитолина занимает солидное 23-е место в мировом рейтинге. Этот сезон спортсменка начала с хорошего выступления в Окленде, где удалось дойти до финала, а там уступила в упорной борьбе Кори Гауф. В первом круге удалось уверенно обыграть молодую австралийку Престон – 6:2, 6:2. Свитолиной сейчас 29 лет, она способна показывать теннис высокого уровня.

Виктория Томова

Болгарская теннисистка всегда была не самым сильным середняком, который плотно застрял во второй сотне. В 2022-м году удалось пробиться в первую сотню, сейчас она занимает 70-ю строчку в мировом рейтинге. Неплохо Томова в этом году сыграла в Хобарте, где уступила в четвертьфинале Наварро. В первом круге Открытого чемпионата Австралии удалось обыграть американку Кайлу Дей – 6:4, 6:2.

Статистика очных противостояний

Теннисистки пересекались дважды, в обоих случаях побеждала Свитолина, последний раз соперницы играли еще в 2022-м году, тогда Томова проиграла в трех сетах.

Прогноз на матч Элина Свитолина – Виктория Томова

В этой паре Свитолина считается большим фаворитом, с этим сложно спорить, уровень украинки действительно выше. Томова может оказать достойное сопротивление, но обыграть такую соперницу ей не по зубам. Ставим на победу украинской теннисистки с форой -5,5 гейма.

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