Элина Свитолина – Виктория Голубич прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 18,5 Коэф.: 1.72 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Среди изобилия субботних противостояний Открытого чемпионата Австралии, предлагаем обратить внимание на противостояние Элина Свитолина – Виктория Голубич, соперницы встретятся в рамках четвертого круга турнира.

Элина Свитолина

Украинская теннисистка имеет достаточно опыта и мастерства, чтоб бороться даже за победу в турнире, хотя добиться такого результата будет невероятно сложно. На этом турнире Свитолина уверенно одолела двух соперниц, сначала австралийку Престон – 6:2, 6:2, а потом болгарку Томову – 6:1, 6:3. Спортсменка вышла из декрета, но показывает солидный уровень тенниса. Украинке сейчас 29 лет, она занимает 23-ю строчку в мировом рейтинге.

Виктория Голубич

Швейцарская теннисистка никогда не впечатляла высокими результатами, хотя долгое время держится в пределах первой сотни. Назвать Голубич перспективной нельзя, ведь ей уже 31 год, спортсменка занимает 85-ю строчку в мировом зачете. Теннисистка прошла на этом турнире двух сильных соперниц из топ-50, Кудерметову – 7:6, 1:6, 6:1, а также Синякову – 6:3, 2:6, 6:4. Предстоящая соперница сильная и опытная, посмотрим, сможет ли швейцарка создать очередную сенсацию.

История очных противостояний

Формально счет очных встреч 1:1, но Свитолина выиграла на мэйджоре в Австралии, а Голубич одержала победу на выставочном турнире у себя на родине, что нельзя считать равноценным.

Прогноз на матч Элина Свитолина – Виктория Голубич

Украинка считается явным фаворитом этой пары, хотя Голубич уже привыкла к роли андердога. Свитолиной надо показывать свой лучший теннис, что проходить такую крепкую соперницу. Швейцарка способна оказать сопротивление, но пройти дальше будет сложно. Рискнем предположить, что матч не будет коротким, поэтому возьмем ставку тотал больше 18,5 геймов.

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