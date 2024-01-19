EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Элина Свитолина – Виктория Голубич прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Элина Свитолина – Виктория Голубич прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Элина Свитолина - Виктория Голубич прогноз
Элина Свитолина Элина Свитолина
Открытый чемпионат Австралии 20 янв 2024, 05:00 Элина Свитолина - Виктория Голубич
Мельбурн, Маргарет Корт Арена
Виктория Голубич Виктория Голубич
Прогноз на матч Тотал больше 18,5
Коэф.: 1.72
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

Среди изобилия субботних противостояний Открытого чемпионата Австралии, предлагаем обратить внимание на противостояние Элина Свитолина – Виктория Голубич, соперницы встретятся в рамках четвертого круга турнира.

Элина Свитолина

Украинская теннисистка имеет достаточно опыта и мастерства, чтоб бороться даже за победу в турнире, хотя добиться такого результата будет невероятно сложно. На этом турнире Свитолина уверенно одолела двух соперниц, сначала австралийку Престон – 6:2, 6:2, а потом болгарку Томову – 6:1, 6:3. Спортсменка вышла из декрета, но показывает солидный уровень тенниса. Украинке сейчас 29 лет, она занимает 23-ю строчку в мировом рейтинге.

Виктория Голубич

Швейцарская теннисистка никогда не впечатляла высокими результатами, хотя долгое время держится в пределах первой сотни. Назвать Голубич перспективной нельзя, ведь ей уже 31 год, спортсменка занимает 85-ю строчку в мировом зачете. Теннисистка прошла на этом турнире двух сильных соперниц из топ-50, Кудерметову – 7:6, 1:6, 6:1, а также Синякову – 6:3, 2:6, 6:4. Предстоящая соперница сильная и опытная, посмотрим, сможет ли швейцарка создать очередную сенсацию.

История очных противостояний

Формально счет очных встреч 1:1, но Свитолина выиграла на мэйджоре в Австралии, а Голубич одержала победу на выставочном турнире у себя на родине, что нельзя считать равноценным.

Прогноз на матч Элина Свитолина – Виктория Голубич

Украинка считается явным фаворитом этой пары, хотя Голубич уже привыкла к роли андердога. Свитолиной надо показывать свой лучший теннис, что проходить такую крепкую соперницу. Швейцарка способна оказать сопротивление, но пройти дальше будет сложно. Рискнем предположить, что матч не будет коротким, поэтому возьмем ставку тотал больше 18,5 геймов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 18,5
Коэф.: 1.72
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Иордания - Южная Корея прогноз Кубок Азии 20 янв 2024, 06:30 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Иордания Коэф.: 1.6 Южная Корея Рекомендуем MelBet
Райо Вальекано - Лас-Пальмас прогноз Ла Лига Испания 20 янв 2024, 08:00 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Райо Вальекано Коэф.: 1.63 Лас-Пальмас Сделать ставку 1хБет
Алжир - Буркина-Фасо прогноз Кубок африканских наций 20 янв 2024, 09:00 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Алжир Коэф.: 1.72 Буркина-Фасо Сделать ставку MelBet
Фрайбург - Хоффенхайм прогноз Бундеслига Германия 20 янв 2024, 09:30 Фрайбург – Хоффенхайм прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Фрайбург Коэф.: 1.59 Хоффенхайм Рекомендуем 1хБет
СК Дармштадт - Айнтрахт Фр прогноз Бундеслига Германия 20 янв 2024, 09:30 Дармштадт – Айнтрахт Франкфурт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года СК Дармштадт Коэф.: 1.97 Айнтрахт Фр Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:59 Перишич вернулся в Хорватию, смена вратарей в Атлетико. Главные трансферные новости за 19 января Новости футбола Сегодня, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости бокса Сегодня, 16:30 P4P обновил рейтинг боксеров независимо от весовой категории Новости футбола Сегодня, 16:05 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 21 тура Новости футбола Сегодня, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола Сегодня, 15:13 Борнмут - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн, последние новости Новости футбола Сегодня, 14:38 Отставка после одного матча. Сборная Танзании уволила тренера во время КАН Новости футбола Сегодня, 14:30 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Прогнозы на спорт
Теннис 20 янв 2024 Элина Свитолина – Виктория Голубич прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Фрайбург – Хоффенхайм прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Дармштадт – Айнтрахт Франкфурт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Хайденхайм – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бохум – Штутгарт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бахрейн – Малайзия прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Кельн – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года