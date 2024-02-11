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Елена Рыбакина – Дарья Касаткина прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Елена Рыбакина - Дарья Касаткина прогноз
Елена Рыбакина Елена Рыбакина
2024 Abu Dhabi Open 11 фев 2024, 08:00 Елена Рыбакина - Дарья Касаткина
Абу-Даби, Zayed Sports City
Дарья Касаткина Дарья Касаткина
Прогноз на матч Тотал больше 19,5
Коэф.: 1.61
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100%
1хБет 5.00
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В финале турнира в Абу-Даби сойдутся Елена Рыбакина – Дарья Касаткина, прогноз на матч этих соперниц составлен нашими экспертами.

Елена Рыбакина

Спортсменка из Казахстана уже выиграла один турнир в Брисбене в этом году, а сейчас находится в шаге от второго. В Абу-Даби Рыбакина была первой сеяной, что позволило пропустить первый круг. Первый матч на турнире выдался сложным, удалось в упорной борьбе американку Коллинс – 4:6, 6:3, 6:3, потом без проблем теннисистка одолела в двух сетах Буксу. В полуфинале Рыбакина справилась с неудобной для себя Людмилой Самсоновой – 6:0, 4:6, 6:2. Спортсменка является пятой ракеткой мира.

Дарья Касаткина

В этом году Касаткина выглядит достойно, она дошла до финала турнира в Аделаиде, где уступила Остапенко в двух сетах. Россиянка на этом турнире в первом круге справилась с француженкой Парри в трех сетах, потом в двух партиях прошла в двух партиях американку Крюгер и румынку Кырстю. Очень тяжелой была битва против бразильянки Майи Хаддад – 6:3, 4:6, 7:6. Касаткина является 14-й ракеткой мира.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперницы пересекались четыре раза, счет пока что 2:2, в трех случаях все определилось в трех сетах.
  • Последний раз теннисистки играли между собой в прошлом году в Монреале, Рыбакина одержала победу со счетом 5:7, 7:5, 7:6, матч длился 3 часа 30 минут.

Елена Рыбакина – Дарья Касаткина Прогноз

В таком противостоянии Рыбакина котируется фаворитом, но это финал, где не нужна дополнительная мотивация. Между собой сыграют спортсменки из топ-15, поэтому стоит ожидать тенниса высокого уровня. Противостояния этих теннисисток зачастую затягиваются, поэтому мы ставим на тотал больше 19,5 геймов.

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Прогноз на матч Тотал больше 19,5
Коэф.: 1.61
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