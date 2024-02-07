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Елена Рыбакина – Даниэль Коллинс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Елена Рыбакина - Даниэль Коллинс прогноз
Елена Рыбакина Елена Рыбакина
2024 Abu Dhabi Open Сегодня, 08:00 Елена Рыбакина - Даниэль Коллинс
Абу-Даби, Zayed Sports City
Даниэль Коллинс Даниэль Коллинс
Прогноз на матч Тотал больше 20,5
Коэф.: 1.79
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100%
1хБет 5.00
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8 февраля свою встречу в рамках второго круга турнира в Абу-Даби проведут Елена Рыбакина – Даниэль Коллинс.

Елена Рыбакина

Если составлять краткий список сильнейших теннисисток на данный момент, в их число однозначно войдет Елена Рыбакина. Теннисистка удачно начала год, выиграв мощный турнир в Брисбене, потом в Аделаиде вылетела быстро, а главные ожидания были связаны сAustralianOpen. Первый мэйджор в году получился неудачным, сначала обыграла сильную Каролину Плишкову, а потом во втором круге уступила Анне Бликовой, все решилось в третьем сете на тай-брейке, где Рыбакина уступила 20:22. На этом турнире спортсменка из Казахстана первая сеяная, а в мировом рейтинге занимает пятое место

Даниэль Коллинс

Опытную американку можно охарактеризовать, как опасный середняк, которого стоит опасаться. В Абу-Даби Коллинс уже успела освоиться, ведь она начала с двух уверенных побед в квалификации над не самыми опасными соперницами. Уже в первом туре пришлось сыграть против Наоми Осаки, которая вернулась после декрета, японка не в форме, этим Коллинс воспользовалась, одержав победу – 7:5, 6:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Трижды спортсменки играли между собой, счет пока 2:1 в пользу Рыбакиной, два раза соперницы пересекались в прошлом сезоне, в обоих случаях спортсменка из Казахстана побеждала в трех сетах.
  • Рыбакина выиграла 7 из 9 встреч в этом году.
  • Коллинс находится на серии из трех побед.

Елена Рыбакина – Даниэль Коллинс Прогноз

На бумаге Рыбакина фаворит, при этом коэффициент на нее постепенно падает. Коллинс сложная соперница, у которой будет сложно быстро выиграть, такой матч с большой вероятностью затянется. Вполне логично здесь выглядит ставка на тотал больше 20,5 геймов.

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Прогноз на матч Тотал больше 20,5
Коэф.: 1.79
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