Елена Остапенко – Клара Таусон прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Елена Остапенко Коэф.: 1.68 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Пока некоторые отходят отAustralianOpen, другим не до отдыха, сейчас в австрийском Линце проходит неплохой турнир в женском разряде. В рамках второго круга здесь сыграют Елена Остапенко – Клара Таусон, прогноз на матч этих теннисисток составлен нашими специалистами.

Елена Остапенко

В свое время Елену Остапенко считали будущим мирового тенниса, в 20 лет она выиграла первый свой шлем, который по сей день остается единственным. Спортсменка в дальнейшем играла нестабильно, не дотягивая до топ-уровня. Сейчас латышке 26 лет, она является 12-й ракеткой мира. В этом году Остапенко уже успела выиграть солидный турнир в Аделаиде, а наAustralianOpen дошла до третьего круга, где уступила Азаренко. На упомянутом шлеме спортсменка хорошо сыграла в парном разряде с Людмилой Киченок, девушки дошли до финала, где уступили паре Мертенс/Се Шувей.

Клара Таусон

Датская теннисистка продолжительное время в мировом туре, хотя ей всего 21 год, спортсменка занимает 91-ю строчку в мировом рейтинге. Клара Таусон на недавнем мэйджоре дошла только до второго круга, где уступила уже упомянутой Азаренко. В Линце теннисистка начала с квалификации, где очень уверенно прошла австрийку Костич и Румынку Кристиан. Уже в основной сетке Таусон в сложной борьбе одолела итальянку Камилу Джорджи – 3:6, 6:3, 6:3.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Теннисистки играли между собой только раз, это было в финале турнира в Люксембурге, в 2021-м году, тогда Таусон удалось выиграть в трех сетах – 6:3, 4:6, 6:4.

Елена Остапенко старше своей соперницы на 5 лет.

Елена Остапенко – Клара Таусон Прогноз

В этой паре Остапенко котируется небольшим фаворитом, хотя коэффициент на нее постепенно растет, поэтому ожидается сложная битва. Нас ожидает противостояние сильных теннисисток, возможно их встреча затянется. Мы остановимся на чистой победе теннисистки из Латвии, которая хорошо начала сезон.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram