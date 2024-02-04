Елена Остапенко – Екатерина Александрова прогноз и ставки на матч 4 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Елена Остапенко Коэф.: 1.61 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

4 февраля состоится финал солидного женского теннисного турнира в Линце, в решающей битве сойдутся Елена Остапенко – Екатерина Александрова, эксклюзивный прогноз на этот матч читайте на нашем ресурсе.

Елена Остапенко

На старте сезона Елена Остапенко точно может быть собой довольна, спортсменка выиграла турнир в Аделаиде, а на мэйджоре в Австралии дошла до финала в парном разряде. В Линце теннисистка может выиграть второй титул за год, а ведь прошло чуть больше месяца. Здесь латышка с большим трудом прошла датчанку Таусон, а потом не оставила шансов британке Барредж и россиянке Павлюченковой. Остапенко 26 лет, она является 12-й ракеткой мира, так и до возвращения в топ-10 не далеко.

Екатерина Александрова

Россиянка большую часть своей карьеры была крепким середняком мирового тенниса. С 2019-го года она стабильно заканчивает сезон в топ-40, а сейчас является 21-й ракеткой мира. Перспективной Александрову сложно назвать, ведь ей 29 лет. В этом году спортсменка дошла до полуфинала турнира в Линце, где уступила, как раз предстоящей сопернице. Открытый чемпионат Австралии выдался неудачным, поражение уже в первом круге от ветерана Лауры Зигемунд. В Линце Александрова прошла Нимайер и Потапову в двух сетах, тяжелейшим был полуфинал против Векич – 5:7, 7:6, 7:6, матч длился больше трех часов.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Теннисистки играли между собой 9 раз, пока ведет россиянка со счетом 5:4.

Последняя очная встреча соперниц состоялась меньше месяца назад в Аделаиде, тогда Остапенко выиграла в полуфинале – 6:2, 7:6.

Елена Остапенко – Екатерина Александрова Прогноз

Ожидается захватывающая битва, в которой сложно кому-то отдать предпочтение. Если взять мировой рейтинг в режиме лайв, нас ожидает противостояние соперниц из топ-20, а это уже высокий уровень. Остапенко явно на кураже, мы считаем, что латышка способна взять еще один титул, поэтому ставим на ее чистую победу.

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