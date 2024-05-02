Эль-Дахлия – Керамика Клеопатра прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

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В субботу, 4 мая, в матче 21-го тура Премьер-лиги Египта Эль-Дахлия дома сыграет против Керамика Клеопатра. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Эль-Дахлия

Эль-Дахлия – абсолютный аутсайдер текущего сезона Премьер-лиги Египта. По итогам 19 матчей эта команда набрала лишь 11 очков и занимает последнее место. Более того, свою единственную победу в сезона Эль-Дахлия одержала еще в первом туре против ЭНППИ (1:0). То есть серия без побед длится уже 18 игр. Отставание от спасительного 15 места составляет 7 очков. В предыдущем туре Эль-Дахлия была очень близка к тому, чтобы неожиданно отобрать очки у Эль-Масри, но пропустила решающий гол на четвертой компенсированной минуте. Всего в 5 предыдущих матчах эта команда набрала 2 очка.

Керамика Клеопатра

Керамика Клеопатра – середняк Премьер-лиги Египта. Однако в этом сезоне клуб, который основан лишь в 2007 году, ведет борьбу за топ-4 и выход в Кубок Конфедераций КАФ. Сейчас Клеопатра занимает девятое место с 25 очками в активе, но плотность в турнирной таблице настолько высока, что отставание от четвертого места составляет лишь 4 очка. При этом Клеопатра имеет в запасе 2 матча. Однако свою последнюю победу в Премьер-лиге Клеопатра одержала еще в начале марта, когда обыграла Араб Контракторс. А четыре последних матча Клеопатра сыграла вничью с одинаковым счетом 1:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 4-м туре текущего сезона Керамика Клеопатра разгромила Эль-Дахлия со счетом 4:0.

Также в этом сезоне этим команды играли на групповом этапе Кубка лиги Египта. Тогда их матч завершился 1:1.

Эта игра будет лишь пятой в истории противостояния Клеопатры и Эль-Дахлия. 3 из 4 предыдущих матчей завершились вничью.

Прогноз на матч Эль-Дахлия – Керамика Клеопатра

Эль-Дахлия – очевидный аутсайдер этого матча. Клеопатра демонстрирует хороший футбол и должна прерывать свою ничейную серию. Ставлю на победу гостей.

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