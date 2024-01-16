Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 36,5 Коэф.: 1.85 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках второго кругаAustralianOpenсвою встречу проведут Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз на матч этих теннисистов составлен нашими аналитиками.

Джордан Томпсон

Австралиец в этом сезоне стал более узнаваем, когда сенсационно в Брисбене на стадии четвертьфинала одолел самого Рафу Надаля, причем проиграл первый сет, а вот втором отыграл три матчбола. Домашний мэйджор теннисист начал с тяжелейшей победы в пяти сетах Александаром Вукичем, матч длился больше четырех часов. Томпсон занимает 58-ю строчку в мировом рейтинге, какого-то прорыва от него ждут, хотя пройти этого парня, которому исполнится 30 лет в этом году.

Стефанос Циципас

Не нуждается в особом представлении грек Стефанос Циципас, с 2019 года, спортсмен стабильно держится в топ-10, сейчас он является седьмой ракеткой мира. Теннисист дважды доходил до финалов мэйджоров, в обоих случаях он уступал Джоковичу, в том числе в решающем матчеAustralianOpen прошлого года. В первом круге грек одолел бельгийца Зизу Бергса в четырех сетах – 5:7, 6:1, 6:1, 6:3. Циципасу 25 лет, есть еще время выиграть желаемый шлем.

История очных противостояний

Теннисисты пересекались трижды, пока счет 2:1 в пользу Циципаса. Последний раз спортсмены играли между собой в марте прошлого года, тогда победу в трех сетах одержал Томпсон.

Прогноз на матч Джордан Томпсон – Стефанос Циципас

Грек ожидаемо котируется фаворитом данного противостояния, хотя Томпсон крепкий середняк и на глазах у родной публики постарается дать бой сильному сопернику. Ожидаем интересного и затяжного матча, где Циципасу будет однозначно сложно. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на тотал больше 36,5 геймов.

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