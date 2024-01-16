EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Джордан Томпсон - Стефанос Циципас прогноз
Джордан Томпсон Джордан Томпсон
Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 03:00 Джордан Томпсон - Стефанос Циципас
Мельбурн, Маргарет Корт Арена
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Прогноз на матч Тотал больше 36,5
Коэф.: 1.85
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

В рамках второго кругаAustralianOpenсвою встречу проведут Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз на матч этих теннисистов составлен нашими аналитиками.

Джордан Томпсон

Австралиец в этом сезоне стал более узнаваем, когда сенсационно в Брисбене на стадии четвертьфинала одолел самого Рафу Надаля, причем проиграл первый сет, а вот втором отыграл три матчбола. Домашний мэйджор теннисист начал с тяжелейшей победы в пяти сетах Александаром Вукичем, матч длился больше четырех часов. Томпсон занимает 58-ю строчку в мировом рейтинге, какого-то прорыва от него ждут, хотя пройти этого парня, которому исполнится 30 лет в этом году.

Стефанос Циципас

Не нуждается в особом представлении грек Стефанос Циципас, с 2019 года, спортсмен стабильно держится в топ-10, сейчас он является седьмой ракеткой мира. Теннисист дважды доходил до финалов мэйджоров, в обоих случаях он уступал Джоковичу, в том числе в решающем матчеAustralianOpen прошлого года. В первом круге грек одолел бельгийца Зизу Бергса в четырех сетах – 5:7, 6:1, 6:1, 6:3. Циципасу 25 лет, есть еще время выиграть желаемый шлем.

История очных противостояний

Теннисисты пересекались трижды, пока счет 2:1 в пользу Циципаса. Последний раз спортсмены играли между собой в марте прошлого года, тогда победу в трех сетах одержал Томпсон.

Прогноз на матч Джордан Томпсон – Стефанос Циципас

Грек ожидаемо котируется фаворитом данного противостояния, хотя Томпсон крепкий середняк и на глазах у родной публики постарается дать бой сильному сопернику. Ожидаем интересного и затяжного матча, где Циципасу будет однозначно сложно. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на тотал больше 36,5 геймов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 36,5
Коэф.: 1.85
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Марта Костюк - Элизе Мертенс прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 01:00 Марта Костюк – Элизе Мертенс прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Марта Костюк Коэф.: 1.78 Элизе Мертенс Рекомендуем 1хБет
Бренда Фрухвиртова - Арина Соболенко прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 03:00 Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Бренда Фрухвиртова Коэф.: 1.79 Арина Соболенко Сделать ставку 1хБет
Новак Джокович - Алексей Попырин прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 04:30 Новак Джокович – Алексей Попырин прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Новак Джокович Коэф.: 1.71 Алексей Попырин Сделать ставку 1хБет
Ливан - Китай прогноз Кубок Азии 17 янв 2024, 06:30 Ливан – Китай прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Ливан Коэф.: 1.5 Китай Рекомендуем Мелбет
Таджикистан - Катар прогноз Кубок Азии 17 янв 2024, 09:30 Таджикистан – Катар прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Таджикистан Коэф.: 2.35 Катар Сделать ставку 1хБет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:21 Свентек прокомментировала победу над Кенин на старте Australian Open 2024 Новости футбола Сегодня, 17:14 Переигровка Кубка Англии. сенсационный вылет Вест Хэма и победа Вулверхэмптона Новости футбола Сегодня, 17:04 Рома уволила Моуриньо, Бензема не будет в Ман Юнайтед. Главные трансферные новости за 16 января Новости футбола Сегодня, 16:58 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:53 Мали уверенно обыграл ЮАР в матче Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 16:37 Ювентус, благодаря дублю Влаховича, победил Сассуоло Новости футбола Сегодня, 16:26 Кройфф, Бекенбаурер, Мюллер. Назвали десятку лучших футболистов 70-х годов Новости бокса Сегодня, 16:08 Джошуа - Нганну: известно возможен ли реванш между боксерами Новости футбола Сегодня, 15:50 Очередная травма. Бавария потеряла ключевого защитника на неопределенный срок Новости футбола Сегодня, 15:44 Защитник Тоттенхэма переходит в Брентфорд на правах аренды
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2024
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Приветственный бонус Vbet Получить Vbet
+100% Бонус на депозит от БК Melbet 100 $ Получить Мелбет
Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100 $ Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Теннис 17 янв 2024 Марта Костюк – Элизе Мертенс прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Новак Джокович – Алексей Попырин прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Ливан – Китай прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Таджикистан – Катар прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Марокко – Танзания прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Олимпиакос – Панатинаикос прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Валенсия – Сельта прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Блэкпул – Ноттингем Форест прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года