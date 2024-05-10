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Джессика Маккаскилл — Лоурен Прайс прогноз и ставки на бой 11 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Джессика Маккаскилл - Лоурен Прайс прогноз Фото: ringside24.com/ Автор неизвестен
Джессика Маккаскилл Джессика Маккаскилл
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA 11 мая 2024, 16:00 Джессика Маккаскилл - Лоурен Прайс
Кардифф, Кардифф
Лоурен Прайс Лоурен Прайс
Прогноз на матч Победа Лоурен Прайс
Коэф.: 1.38
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100$
БетВиннер 4.65
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В субботу, 11 мая, в Кардиффе (Уэльс) состоится бой между американкой Джессикой Маккаскилл и валлийской спортсменкой Лоурен Прайс. Маккаскил будет защищать титул чемпионки мира в полусреднем весе по версии WBA. Начало поединка запланировано на 23:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Джессика Маккаскилл

Любительскую карьеру Маккаскилл начала в 2008, а на профессиональном ринге дебютировала лишь летом 2015-го. Первый титул завоевать полчилось три года спустя, когда она победила Эрику Фариас единогласным решением судей и забрала пояс WBС в суперлегком весе.

После этого Джессика поднялась в полусредний вес и вскоре завоевала титул абсолютной чемпионки мира, победив Сесилию Брекхус. Два года назад американка проиграла Шантель Кэмерон и с тех пор владеет лишь двумя престижными поясами, один из которых в грядущем бою на кону стоять не будет.

Лоурен Прайс

Лоурен на 10 лет младше совей будущей соперницы и имеет за плечами солидный опыт выступлений не только в боксе. Дело в том, что Прайс в юности всерьез занималась футболом, играя за местный Кардифф Сити. Спортсменка даже привлекалась под знамена молодежных сборных Уэльса, однако решила сосредоточиться на боксе.

Получилось превосходно, ведь в 2020-м на Олимпиаде в Токио представительница Уэльса взяла золото в весовой категории до 75 кг. В ее доробке есть медали чемпионатов мира и Европы, но будущий бой наверняка станет для Лоурен главным событием карьеры на текущий момент.

Джессика Маккаскилл — Лоурен Прайс Прогноз

Прайс гораздо моложе и котируется букмекерами очевидным фаворитом. Думаю, представительница Уэльса отберет пояса у Маккаскилл и станет новым чемпионом мира в полусреднем весе. Ставлю на ее победу по очкам.

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Прогноз на матч Победа Лоурен Прайс
Коэф.: 1.38
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