Дженоа — Болонья прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года

Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В рамках 38-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Дженоа и Болоньей. Встреча пройдет в Генуе в пятницу, 24 мая. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Дженоа

Подопечные Альберто Джилардино многих удивили солидными выступлениями в нынешнем сезоне. Перед началом чемпионата скептики прогнозировали команде борьбу за выживание, однако Дженоа заканчивает сезон в середине таблицы, расположившись на 11-м месте.

Генуэзцы точно не опустятся ниже 12-го места, поэтому такой результат справедливо можно считать прыжком выше головы. Минувший матч Дженоа минимально проиграла Роме, однако серьезной мотивации у команды уже несколько недель попросту нет.

Болонья

Пожалуй главное открытие этого сезона. Команда под руководством Тьяго Мотты впервые за долгие годы невероятно близка к бронзовым медалям и уже оформила исторический выход в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Болонья здорово провела этот сезон, проиграв всего пять матчей по ходу чемпионата. Победа в заключительной игре с большой долей вероятности позволит клубу финишировать на третьей позиции.

Интересные факты и личные встречи

Дженоа выиграла два последних домашних матча.

Болонья не знает поражений с марта этого года.

Дженоа не может обыграть Болонью на протяжении трех поединков: поражение и две ничьи.

Дженоа — Болонья Прогноз

Гости, в отличие от соперника, будут мотивированы в этом матче, ведь на кону бронзовые медали. Полагаю, что команда Тьяго Моты приложит максимум усилий для достижения результата и поставлю на ее победу с форой 0.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram