Дженоа — Болонья прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года
В рамках 38-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Дженоа и Болоньей. Встреча пройдет в Генуе в пятницу, 24 мая. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
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Дженоа
Подопечные Альберто Джилардино многих удивили солидными выступлениями в нынешнем сезоне. Перед началом чемпионата скептики прогнозировали команде борьбу за выживание, однако Дженоа заканчивает сезон в середине таблицы, расположившись на 11-м месте.
Генуэзцы точно не опустятся ниже 12-го места, поэтому такой результат справедливо можно считать прыжком выше головы. Минувший матч Дженоа минимально проиграла Роме, однако серьезной мотивации у команды уже несколько недель попросту нет.
Болонья
Пожалуй главное открытие этого сезона. Команда под руководством Тьяго Мотты впервые за долгие годы невероятно близка к бронзовым медалям и уже оформила исторический выход в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Болонья здорово провела этот сезон, проиграв всего пять матчей по ходу чемпионата. Победа в заключительной игре с большой долей вероятности позволит клубу финишировать на третьей позиции.
Интересные факты и личные встречи
- Дженоа выиграла два последних домашних матча.
- Болонья не знает поражений с марта этого года.
- Дженоа не может обыграть Болонью на протяжении трех поединков: поражение и две ничьи.
Дженоа — Болонья Прогноз
Гости, в отличие от соперника, будут мотивированы в этом матче, ведь на кону бронзовые медали. Полагаю, что команда Тьяго Моты приложит максимум усилий для достижения результата и поставлю на ее победу с форой 0.
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