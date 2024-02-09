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Джек Херманссон – Джозеф Пайфер прогноз и ставки на бой 11 февраля

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Джек Херманссон - Джозеф Пайфер прогноз
Джек Херманссон Джек Херманссон
UFC 10 фев 2024, 20:30 Джек Херманссон - Джозеф Пайфер
Вегас, UFC Apex
Джозеф Пайфер Джозеф Пайфер
Прогноз на матч Победа Джозеф Пайфер
Коэф.: 1.41
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В ночь с субботы на воскресенье 11 февраля, в UFC Fight night состоится ключевой бой вечера. Джек Херманссон встретится против Джозефа Пайфера.

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Джек Херманссон

Шведский боец стал участником UFC восемь лет назад, когда смог победить пояс английского промоушена Cage Warriors, а рекорд составлял 12 побед при двух поражениях. За последующие три года Джек десять раз поднимался в клетку UFC. В семи случаях он становился победителем и трижды проиграл. Однако в дальнейшем у бойца начался спад. Последний бой провел в 2022 году, тогда он проиграл техническим нокаутом.

Джозеф Пайфер

В 2022 году боец стал участником сильнейшей лиги мира, всего за полтора года, он одержал три яркие победы подряд, лишь раз дав сопернику шанс на передышку между первым и вторым раундами. В крайнем поединке он нокаутировал своего соперника во втором раунде.

Джек Херманссон – Джозеф Пайфер прогноз

Джек Херманссон уже больше года не проводил поединков, поэтому трудно представить, какая у него сейчас форма, но по моему мнению, не самая лучшая. Джозеф Пайфера одержал три невероятные победы и, я считаю, что этот бой не станет исключением. Моя ставка - победа Джозефа за 1,41.

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Прогноз на матч Победа Джозеф Пайфер
Коэф.: 1.41
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