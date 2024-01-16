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ДР Конго – Замбия прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
ДР Конго - Замбия прогноз
ДР Конго ДР Конго
Кубок африканских наций 17 янв 2024, 15:00 ДР Конго - Замбия
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Международные, San Pedro, Stade Laurent Pokou
Замбия Замбия
Обзор Н2Н Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.89
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100%
1хБет 5.00
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В матче первого тура группового этапа Кубка Африканских наций сборная Демократической Республики Конго сыграет против команды Замбии. Встреча пройдет 17 января 2024 года и в ней букмекеры затрудняются назвать очевидного фаворита.

ДР Конго

Эта команда постарается реабилитироваться после поражения со счетом 1:2 от Буркина-Фасо в товарищеском матче. ДР Конго не рассматривают как одного из претендентов на титул, однако групповой этап команда может пройти вполне успешно, если покажет должный уровень футбола.

В последних пяти матчах во всех турнирах ДР Конго добыла лишь одну победу, забив всего три гола в ворота соперников. Коллектив находится не в лучшей форме, однако на этом турнире они могут выступить совсем иначе.

Замбия

Замбия в предыдущем матче сыграла вничью 1:1 с Камеруном в товарищеской встрече. В последних пяти матчах во всех турнирах Замбия добыла две победы, забив в ворота соперников девять голов.

Если смотреть на статистику, то Замбия выглядит фаворитом этого противостояния. Да и в целом команда играет в красивый атакующий футбол, который нравится публике.

История противостояния

В последних трех матчах с участием этих команд проходила ставка обе забьют. В целом же в личных встречах команды добыли по шесть побед, что говорит о примерно одном уровне футболистов.

Прогноз на матч ДР Конго — Замбия

Учитывая статистику, рискну предположить, что Замбия будет ближе к победе. Поставлю на них с форой 0 с коэффициентом 1,89.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.89
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1хБет 5.00
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