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Dailysports Прогнозы Динамо Минск — Лудогорец прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года

Динамо Минск — Лудогорец прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Динамо Мн - Лудогорец Разград прогноз Фото: sportnaviny.com/ Автор неизвестен
Динамо Мн Динамо Мн
Квалификация Лиги Чемпионов Сегодня, 14:45 Динамо Мн - Лудогорец Разград
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Международные, Mezokovesd, Mezokovesdi Varosi Stadion
Лудогорец Разград Лудогорец Разград
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.52
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Лайнбет 4.55
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В рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА состоится поединок между минским Динамо и болгарским Лудогорцем. Встреча пройдет в Венгрии в среду, 31 июля. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Динамо Минск

Команда под руководством опытного тренера показывает солидную игру на внутренней арене, однако на международной сцене требуется больше уверенности и стабильности.

В первом раунде квалификации Динамо минимально обыграло армянский Пюник, но шансов пройти Лудогорец практически не осталось. Это неудивительно, ведь представители Беларуси заметно уступают в классе крепкому болгарскому коллективу.

Лудогорец

Болгарский Лудогорец является одним из сильнейших клубов своей страны и регулярно принимает участие в еврокубках. Команда после уверенной победы над грузинским Динамо Батуми уступила на чужом поле, но по сумме двух встреч пробилась дальше.

Во втором раунде сценарий такой же. Чемпион Болгарии добыл уверенную победу на своем поле и практически решил вопрос выхода в следующий этап.

Интересные факты и личные встречи

  • Динамо не проигрывает в домашних матчах в девяти ишрах кряду.
  • Лудогорец проиграл три последних гостевых матча, при этом не забив ни разу.
  • Поединок в Болгарии завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Динамо Минск - Лудогорец Прогноз

Опыт и качество состава Лудогорца должны сыграть ключевую роль. Полагаю, что матч завершится вничью или с минимальным преимуществом гостей, а ставить буду на тотал меньше 3 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.52
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