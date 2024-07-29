Динамо Батуми может удивить! Прогноз на матч Дечич - Динамо Батуми

Прогноз на матч Победа Динамо Батуми Коэф.: 1.8 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

Один из участников третьего раунда квалификации Лиги Конференций определится во вторник в Подгорице, где на «Городском» стадионе местный клуб Дечич примет грузинское Динамо из Батуми. Первый поединок этих соперников в Грузии завершился победой команды из Черногории со счётом 2:0.

Дечич

«Синие» в прошлом сезоне оформили победу в родном чемпионате, опередив ближайшего соперника из Морнар Бара на шесть очков. В 36-ти матчах Дечич проиграл только в шести встречах, оформив при этом 20-ть побед. В рамках подготовки к старту в еврокубках Дечич провёл три товарищеских матча, в которых проиграл ОФК Белград, Спартак Субботица и Войводине.

Собственно, чёрная полоса для «синих» продолжилась и в Лиге чемпионов, где они в рамках квалификации проиграли по сумме двух матчей валлийскому Нью-Сейнтсу – 0:3 на выезде и 1:1 дома. А вот Лиге Конференций команде откровенно повезло в первом матче. Динамо Батуми владело преимуществом и переиграли Дечич по всем показателям, однако смогли забить два безответных мяча.

Динамо Батуми

«Бело-синие» спустя два года вновь взяли золотые медали чемпионата Грузии. Однако в текущем розыгрыше Лиги Эровнули команда занимает только четвёртую строчку, имея в активе после 18-ти поединков 31 балл. В последних пяти поединках Динамо удалось взять три очка только в одном поединке, тогда как проиграла команда в трёх встречах.

В первом раунде Лиги чемпионов Динамо Батуми получил очень серьёзного соперника в лице болгарского Лудогорца. Стоит признать, «бело-синие» смогли дать бой. Проиграв в первом матче на выезде со счётом 1:3, Динамо забило уже на третьей минуте в ответном поединке. Однако оставшихся 87-ми минут не хватило команде Георгия Гегучадзе чтобы забить второй мяч и сравнять счёт по сумме двух поединков. Настоящим шоком стал для Динамо и матч против Дечича, ведь команда выглядела сильнее в родных стенах.

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В трёх матчах из пяти последних с участием Динамо Батуми сыграла ставка на «Обе забьют»

Дечич – Динамо Батуми прогноз

Результат первого матча стал неожиданностью для многих. Котировки букмекеров также говорят об этом, ведь на победу Динамо дают коэффициент на уровне 1.80. Предлагаем рискнуть здесь и взять «Победа Динамо Батуми» с коэффициентом 1.80.

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